奇案│日本毒男迷戀陪酒女郎　信患癌5年無見仍虧空6億日元狂課金

【日本奇案】世上有多種「觀音兵」，當中「水兵」的代名詞是「人肉提款機」！日本於2010年就有1名「神級兵仔」一躍成為全國名人，這名性格內向、在大公司會計部門任職的栗田守紀是名副其實「癡情男」，在夜總會認識陪酒女郎把她捧成「女神」，認定對方終會與自己結婚，後來又深信她患了重病，除了心臟和脊椎出現問題，更有胃癌和白血病，為了「未來老婆」的性命，栗田8年多不惜虧空公款達6.39億日元，最後5年多更沒有與女神見過面，隔空互相發送短訊都足以讓「兵仔」繼續瘋狂「課金」。

最終虧空公款東窗事發，栗田在庭上表示案件與「娘娘」無關，獨自鎯鐺入獄7年，惟其心上人一早將巨款花在牛郎和男友身上，由於沒有證據顯示她涉案其中，她最終毋須為案件負上任何刑責，繼續自由自在地生活，成就了一闕狀烈的「兵仔悲歌」。



「神級兵仔」栗田守紀為了供養「女神」，虧空公款超過6億日元，最終被判入獄7年。（網上圖片）

「神級兵仔」栗田守紀於1997年高中畢業，成功投身一間行內非常有名、每年營業額高達百億日元的橡膠生產公司工作，獲聘後負責會計工作。他性格內向害羞，即使向女同事正常談話時，都不敢和對方有任何眼神接觸；但因栗田工作態度非常認真，2001年年僅23歲就已在會計部擔任要職，連上司都非常信任他，其負責的會計文件都毋須認真檢查便通過。

夜總會消遣遇到心儀「女神」

同年發生一件扭轉栗田人生的大事，同事帶栗田前往公司附近一間夜總會消遣，其間栗田認識年約20歲陪酒女郎山本佳奈（化名），對方1.65米高，雖然並非十分漂亮，但說話温柔，令栗田一見鍾情。首次光顧的數天後，栗田按捺不住，獨自前往夜總會尋找伊人，佳奈不但記得栗田，而且對他作出熱情招待，其間提及事後想與栗田發送短訊繼續聯絡，但該月的手機費用高達10萬日元，由於自己不夠錢，所以暫被停機，無法與栗田保持聯絡。

為女神開始虧空公款

栗田為了與女神聯繫，倏地想起他剛進公司時，從客戶收到一筆10萬日元現金款項，本來應該要立即交給上司，但由於上司剛好不在，栗田就將錢放在抽屜裏，打算等上司回來便交回，結果放了數天，上司也忘記此事。結果栗田一時貪心將該筆錢私吞了，甚至竄改報表金額，而該筆錢一直原封不動，現時剛好可以轉贈佳人。

栗田為了女神不斷虧空公款，8年多以來涉及金額超過6億日元。（資料圖片）

以為自己是「正印」男友

栗田向佳奈課金後，兩人開始頻繁互傳短訊，栗田每周光顧夜總會兩至三次，佳奈都會以不同藉口要錢，栗田則重施故技繼續從公司偷錢。兩人認識一年後，佳奈答應與栗田在店外約會，每個月兩至三次，雖然只是普通的吃飯兜風，但栗田真心認為自己已經是佳奈的真正男朋友。

「女友」患病急需用錢

直到2003年1月，栗田突然收到佳奈短訊稱患上胃潰瘍需要住院，但自己不夠錢支付有關費用，栗田立即致電了解，但是無人接聽，他唯有透過短訊詢問何事，佳奈要求他將30萬日元匯至其銀行戶口，栗田只好竄改報表後將錢匯給佳奈，由於太過擔心，甚至前往夜總會尋找佳奈，但其他職員指她已辭職。

往後日子，佳奈繼續以治療作為藉口向栗田要錢，栗田為了「女友」的性命當然照做，當他提出要到醫院探病時，佳奈卻以醫院謝絕探訪為由拒絕，栗田詢問多間醫院，但都無法找到佳奈，而其「病情」卻開始擴散到不同位置，不但心臟和脊椎出現問題，而且患有胃癌和白血病。

雖然栗田曾懷疑自己被騙，但他的確見過佳奈本人，覺得自己情況和網上情緣案件不同，加上佳奈每隔一段日子就會發出訊息表示想和他結婚，令到栗田對佳奈迷戀得失去理性，而只要他稍微強硬地要求查看醫院收據，佳奈隨即表示無法信任他，甚至聲稱自殺算了，嚇得栗田大驚道歉，並說以後不敢再提。

健康「女友」去牛郎店消費

當然真相是佳奈一直十分健康，她拿着栗田提供的巨款到牛郎店狂歡，花錢毫不手軟，更和男友住在西新宿月租20萬日元的高級公寓，甚至曾租用直升機看夜景。而栗田都不是「省油燈」，他將虧空公款得來的一部分款項用於炒股，並購買西裝和手錶，以便日後和女友見面時自己可以穿上，又以3000萬日元（180萬港元）裝修與父母同住的寓所，過着光鮮的生活。

國稅局查稅終東窗事發

2010年7月是整件事情的轉捩點，國稅局突然通知公司需要查稅，事件隨時東窗事發，栗田自知時日無多，決定發送短訊向佳奈坦白自己虧空公款，但佳奈獲悉後，反而三番四次要求他進行最後一次匯款以用作繳付「住院費」。國稅局完成調查後，發現栗田總共虧空6.39億日元，當中接近6億日元在8年內共分350次給了佳奈，於是把個案轉交警方跟進。

警方調查後發現兩人在最後5年多根本沒有見面，但栗田繼續向佳奈「課金」，他涉嫌妨害使用電腦罪名被捕，但在庭上表示「一心想和佳奈結婚」，還說「一切都是自己問題，與佳奈無關」。栗田於2012年被判入獄7年，由於沒有證據顯示佳奈有份參與案件，所以她不獲起訴。

有傳媒描繪栗田上庭情況，當時他表示說「一切都是自己問題，與佳奈無關」，最終於2012年被判入獄7年。（網上圖片）

哎吔「岳父」突還清債務

賠償方面，栗田和父母向公司賠了3500萬日元，但佳奈一早將錢花光，所以其父母代替女兒向公司賠了600萬日元（36萬港元）以作和解，而佳奈父親被揭發案發前一年還清所有債務，雖然他堅持用自己退休金償還，但普遍意見認為他是利用栗田虧空公款得來的巨款還債，父女未必是無辜，只是證據所限無法作出起訴。由於案件情節十分曲折離奇，判刑後電視台曾安排演員進行「案件重演」，讓案情像短劇般觀眾更容易理解，而栗田亦成為全國知名的「神級哥仔」，甚至被喻為「工具人」的代表人物。

(綜合)