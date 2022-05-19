土耳其23歲情侶扮《鐵達尼號》經典動作墮海　男死女獲救陰陽兩隔

喝酒後一定要注意安全！近日土耳其1對23歲的情侶，男子奇夫特奇（Furkan Ciftci）和女子蒂納爾（Mine Dinar），在碼頭邊釣魚喝酒，酩酊大醉下墮海釀意外，造成一死一傷。事發時2人在碼頭邊模仿《鐵達尼號》的經典後抱動作，突然失足墮海，當中奇夫特奇像他所扮演的「傑克」般溺斃，蒂納爾則像「露絲」般獲救，從此天人永隔。



土耳其1對23歲情侶在碼頭釣魚、喝酒，喝醉後跨過安全鏈，站到邊緣模仿電影《鐵達尼號》的經典動作，失足墮海。（電影《鐵達尼號》劇照）

5月15日晚上9時許，土耳其男子奇夫特奇和女友蒂納爾在碼頭邊釣魚喝酒。從閉路電視可見，他們釣魚期間喝了不少酒，漸見醉態後越過了碼頭的安全鏈，站在碼頭邊緣拍照留念。奇夫特奇和女友蒂納爾想模仿《鐵達尼號》中里安納度狄卡比奧與琦溫絲莉的經典動作，醉醺醺的奇夫特奇從後環抱張開雙臂的蒂納爾，突然，他失足倒向前，壓向蒂納爾，雙雙墮海。

《鐵達尼號》中露絲獲救而傑克溺斃，而此次意外與劇情雷同，蒂納爾獲救，但奇夫特奇就如他所扮演的傑克般不幸溺斃。（電影《鐵達尼號》劇照）

附近漁民目睹事發經過，即衝到碼頭營救。其中1人伸出釣魚竿，讓蒂納爾抓住末梢，然後把她拉回碼頭上，隨後叫救護車把她送往醫院。但奇夫特奇卻被巨浪吞噬，失去蹤影。熱心民眾報警求助，惟奇夫特奇終溺斃海中，救護人員在2小時後找到他的屍體，帶回岸上。

蒂納爾告訴警方，「我們以為扮演《鐵達尼號》的姿勢拍照會很有趣」，沒想到突然失去平衡，跌入海中。目前警方仍在調查中，僅表示奇夫特奇的遺體會在葬禮前完成屍檢。

（綜合）