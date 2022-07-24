冷血肢解！台貪心女婿謀財害命殺外父外母分屍　心肝放電飯煲燉煮

凶宅往往令住客敬而遠之，甚至連親人都不想入住，如發生情節恐怖的分屍案，恐怕連上下左右的鄰居都嚇得要搬走，但台灣有1名男子獨自住在父母被殺的凶宅多年，即使寓所早就變成垃圾屋，他也從沒想過離開，至今已住了三十多年。這名男子的經歷亦令旁人寄予同情，其父母慘被貪心女婿謀財害命，在屋內被殺害分屍，肢解後心臟和肝臟被割下放到電飯煲內燉煮，而男子進屋時就目擊現場慘況，人生頓時崩潰。案中的女婿一度成功逃獄，最終再度被捕及判處死刑，



莊書讀（右）和莊蔡毴（左）慘遭女婿謀財害命，被殺害後分屍，其兒子見到凶案現場後人生崩潰。（網上圖片）

慘案於1986年8月29日下午4時許被揭發，死者為莊書讀與妻子莊蔡毴，他倆居於台北市中山區合江街的大宅，當日兒子莊文輝與媳婦李麗華到來探訪時，竟見到門口貼上1張以女婿陳雲輝名義寫的紙條，內容大致指莊氏夫婦臨時前往台南，吩咐女婿陳雲輝在屋內等候，但陳當時外出處理其他事宜，要在晚上約10時才回來，叮囑莊文輝夫婦到其他地方消遣，到晚上再回來。

女死者心肝被放電飯煲內

莊文輝當時覺得奇怪，因前1天的下午1時許曾經和父親通過電話，都沒有聽聞過他們會前往台南，而且父母和女婿陳雲輝關係一般，很難想像會拜託他做事。莊文輝站在門前愈想愈不對勁，決定和妻子開門了解，詎料開門後見到聲稱正外出辦事的陳雲輝就在屋內，而牆上有一大片紅色疑似血迹，全屋更瀰漫着血腥味，場面極度恐怖，莊文輝察覺到事不尋常，立即報警，而陳雲輝則趁亂逃去。

警方接報到場調查，在莊書讀夫婦的房間中見到數個旅行袋，打開後發現共有32件屍塊，證實莊書讀夫婦被殺害分屍，莊書讀妻子的心臟和肝臟更被放在電飯煲內。人員在現場搜獲2柄豬肉刀、1柄生果刀、士巴拿和鐵槌等疑似武器，初步鎖定是陳雲輝殺人後肢解屍體。

箭咀指出裝有屍塊的行李袋擺放位置。（網上圖片）

貪心女婿常索錢有借無還

台灣傳媒當時報道，原來莊書讀夫婦非常富有，他們在台中出生，其後搬到台北經營髮型屋，將賺到的收入購買合江街的一塊土地，後來被發展商收購而獲得一大筆賠償，晚年得以過着富裕的生活。

兇手陳雲輝曾經讀過醫科，但沒有畢業，隨後娶了莊書讀的女兒莊月清為妻，由於莊書讀夫婦非常疼愛數名子女，女兒結婚時就送了1個位於台北市的公寓作為嫁妝，但陳雲輝沒有感恩，反而想方設法要將外家的家產據為己有，於是經常透過妻子向外父外母索錢，一時說要開餐廳，一時說要到阿根廷投資，前前後後總共索取過千萬新台幣。由於女婿每次都有借無還，莊氏夫婦逐漸改變態度，拒絕再借錢給他，就連莊月清都對丈夫有微言。陳雲輝見這段婚姻已沒有利用價值，開始在舞廳等娛樂場所流連，其間認識1名吳姓舞女，兩人打得火熱。

訛稱協助移民阿根廷謀財

由於陳雲輝終日無所事事，加上胡亂揮霍，所以迅速花光所有金錢，於是將壞腦筋動到外父外母的身家上，甚至想一次過奪取所有家產，由於他確實住過阿根廷，於是向訛稱在當地的投資已經回本，而且當時出現往阿根廷的移民潮，陳雲輝成功游說外父外母變賣家產移民，總數達1600萬台幣（當年1港元約兌4.8台幣，即約333萬港元，同年太古城1個500多呎單位售價約40多萬港元，該筆款項約可購買8個太古城單位），又聲稱計劃1986年8月31日前往阿根廷。

利用醫學知識殺人後分屍

1986年8月29日案發當天，陳雲輝趁只有陳書讀夫婦在家，便用鐵鎚將他們擊倒，繼而用豬肉刀狂劈，以殘酷手法將2人殺死後，再將屍體拖進浴室，利用自己的醫學知識分屍，打算將屍塊放入旅行袋內棄屍。另外，懷疑他因心懷忿恨，所以將外母的心肝割下放到電飯煲內燉煮，最後打算清理浴室、客廳等行兇現場。由於殺人分屍及清理程序需時，陳雲輝亦知道莊文輝夫婦會來探望夫母，所以便在門前貼上字條，打算故弄玄虛拖延時間，詎料莊文輝夫婦照樣入屋，令案件提早被揭發，陳雲輝無暇取錢逃走。案件曝光後令全台震驚，警方立即動員大量警力積極追捕。

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謊稱受「台獨份子」指示殺人

直到同年的9月3日，即案件揭發後的第6天，陳雲輝在走投無路決定投案，供稱自己在阿根廷認識「台獨份子」，按照對方指示殺害莊書讀夫婦，更稱有1名王姓男子擔任上級，在犯案過程中監督和協助他殺人分屍，而且會瓜分當中30萬新台幣。台灣當年尚未解嚴，陳雲輝的供詞引來治安部門積極調查，但人員很快發現，陳雲輝供出的組織成員姓名全是過去在報紙刊登過，他就連王姓上級的全名都無法交代，調查人員相信其供詞內容全屬虛構，其後更聯絡陳雲輝的妻子莊月清及莊文輝夫婦到來，一起與他對質。陳雲輝眼見謊話全被拆穿，只好直認謀財害命，甚至表明計劃殺死外父外母後，打算連同莊月清及莊文輝夫婦一併殺光。

保外就醫期間逃獄

由於證據確鑿，陳雲輝接受一審和二審時都被判死刑，只欠三審定讞；但二審期間，法官採納陳雲輝有共犯的供詞，導致檢察官提出上訴，發回高等法院審訊，為陳雲輝帶來一線生機。至1987年10月21日凌晨，陳雲輝利用保外就醫的機會，與另外2名犯人趁管理員打瞌睡各自逃亡，他隨即前往吳姓情婦的金山南路住處，但女友剛好已搬家，在該處等着他的不是溫柔鄉，而是早已預料他會到此尋找情婦的看守所主任和管理員。陳雲輝再次被捕，於1988年3月4日被最高法院判處死刑。事隔一周後、即是3月11日凌晨5時30分，陳雲輝被押上刑場槍決伏法，結束邪惡一生。

兒子入住凶宅 堅信父母會回來

雖然兇手已賠命，但受害者的家屬未能走出傷痛，曾深愛陳雲輝的莊月清想不到丈夫為錢結婚，不但令她家破人亡，甚至連自己都想殺害，情緒陷入崩潰不能平伏。而目擊父母被殺的凶案現場的莊文輝，當年已小有名氣的畫家，他因案件大受打擊，除了與妻子李麗華離婚外，還出現精神失常症狀，一直住在案發現場超過30年，屋內所有傢俱擺設一直保留至今，甚至連涉案的電飯煲亦留在，他每日只睡在父母房門前的一堆雜物旁。至2016年他向傳媒表明相信父母會回來，所以不會理會其他人的看法，會堅持在凶宅內一直住下去。

(綜合)