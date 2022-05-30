獅子驚現「齊瀏海」髮型爆紅！動物園：牠自己打理　齊陰真相係…

【獅子／齊瀏海／齊陰】《聲夢傳奇》總冠軍炎明熹（GiGi）因留着「齊陰」髮型令觀眾印象深刻，足見髮型真的很重要。而獅子一向予人霸氣強悍感覺，但內地廣州這隻名為「杭杭」的雄獅，竟然留着超可愛「齊陰」髮型，隨即在網絡爆紅，有網民笑言「霸氣盡失」、「走在潮流尖端」。也有網民關注這隻獅子的瀏海從何而來，動物園工作人員則聲稱是「牠自己打理的」，估計「真相」是因為廣州空氣濕度高，「毛發耷拉下来了」。而一周後「杭杭」再度「變髮」，露出額頭霸氣重現，更被指與人氣動漫《鬼滅之刃》的炎柱煉獄杏壽郎撞樣。



內地廣州這隻名為「杭杭」的獅子（後），竟然留着超可愛「齊陰」髮型，隨即在網絡爆紅。（網上圖片）

這隻居於廣州動物園的雄性白獅「杭杭」，一頭「齊陰」髮型近日成為內地網絡熱話。不少網看後笑言「太可愛了吧！」、「霸氣盡失」、「這獅子走在潮流前端」、「羡慕牠的髮量」、「這隻獅子可以在動物園開個理髮店了」、「有想法的獅子」。也有網民關注究竟有哪位「勇士」敢幫獅子剪瀏海，「不會是模仿的人類吧」。

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對此廣州動物園工作人員強調，「齊陰」髮型是「杭杭」自己打理，直言「我們飼養員是真的不會去給牠剪頭髮，就我們根本不敢（給牠剪頭髮）」。至於為何變成「齊陰」，工作人員估計真相是因為廣州空氣濕度大，「毛髮耷拉下来了」。

不過周一（5月30日）「杭杭」竟再度「轉髮」，根據廣州動物園最新發布影片，「杭杭」的「齊陰」已經消失不見了，取而代之竟變成更時興的「All Back」新髮型。有網民看後笑言「發型真的很重要」、「時髦了」、「變成大背頭啦哈哈哈哈」、「髮型每天一變」。也有網民認為「杭杭」改變髮型後與《哈利波特》電影中的海格，以及人氣動漫《鬼滅之刃》的炎柱煉獄杏壽郎撞樣。