好驚！阿女屙夜尿後頭髮掩面站床邊　阿爸嚇醒尖叫　網民：貞子！

爸爸你要支持住！內地日前瘋傳睡房夜攝影片，有名小女孩半夜去廁所後披頭散髮走到爸爸床頭，未料她頭髮凌亂遮到臉部，爸爸被嚇醒後大聲尖叫，甚至還「彈起床」，將睡在身旁的兒子都嚇醒，而小女孩亦同樣被爸爸的反應嚇到尖叫後退。影片令許多網民笑翻，稱女兒差點「送走爸爸」，「（爸爸）肯定看過貞子。不過，許多人大讚爸爸很厲害，因他要獨自陪2名小孩睡，而且事後還馬上安撫女兒，相當暖心。



女兒半夜去廁所後回到床邊，似乎在叫爸爸。（微博影片截圖）

河南電視頻道都市報道近日分享影片，事發於5月18日，河北廊坊有家庭的房間監控（家居攝影機）拍到有趣一幕。該家人的小女兒半夜自己起床去廁所，回來時走到床頭，頭髮凌亂還遮住了臉；影片中她似乎在叫爸爸，未料爸爸朦朧中一看「披頭散髮女子」被嚇醒，大聲尖叫「彈起床」，還將睡在身旁的兒子都嚇醒。

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小女孩也被爸爸反應嚇到，跟着尖叫後退，看似嚇得不輕。爸爸回過神來連忙安慰，抱女兒上床蓋被繼續睡。媽媽事後翻看畫面，看一次笑一次，影片被放上後被瘋傳，網民笑稱女兒「差點把父親送走」、「剛剛看到貞子」。不過，該名爸爸居然被網民大讚，「笑死我了，不過這個爸爸還蠻厲害的，晚上帶2個孩子」，而且女兒看起來嚇得不輕，爸爸定過神來就馬上安撫，相信一定是暖男爸爸。

（綜合）