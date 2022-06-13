消費券第二期$5000可轉會　網民熱搜八達通呢個限制：好擾民！

【消費券2022／申請資格／電子消費券／第二期／登記／第二階段／轉會】政府下午公布第二輪5000元電子消費券派發詳情。今次支付工具營辦商增至6間，包括支付寶香港（Alipay HK）、BoC Pay、八達通、PayMe from HSBC、Tap & Go「拍住賞」及WeChat Pay HK。財政司司長陳茂波在記者會上表示，消費券「轉會」登記日期為6月23日至7月23日，「8月份開始分階段將總額5000元送到大家手上」，如選擇「不轉會」、即沿用上次收消費券的儲值支付工具，毋須做任何登記手續。

消息一出即引來網上熱論，大部份網民都關注八達通消費券派發方法，擔心八達通是否仍維持3000元儲值上限，即時又要分數期領取，「擾民，特別是八達通提款，諸多規定」。也有網民不滿政府以「唧牙膏」式派消費券，1萬元都要分2期派發，認為派現金較好，「難為長者，現金過戶算啦」。



政府下午公布第二輪5000元電子消費券派發詳情。（資料圖片）

政府今午公布第二輪5000元電子消費券派發詳情，如選擇「不轉會」、即沿用上次收消費券的儲值支付工具，毋須做任何登記手續。

消息一出即引來網上熱論，有網民表示期待已久，「終於有得攞了」、「希望能夠辦年貨」、「係就快啦，派錢都要分幾次」。目前最多市民使用八達通收取消費券，故大部份網民都關注八達通派發消費券的方法，憂慮是否仍維持3000元儲值上限，即要分數期領取，「擾民，特別是八達通提款，諸多規定」、「八達通係咪又要分幾次回水？」、「想問，點解八達通收$5000，要分三期呢？第一期$3000用晒，跟住收$2000咪得囉，點解後面2000，要分2次呢？」、「八達通一定轉」。

也有網民不滿政府以「唧牙膏」式派消費券，認為還是派現金較好，「難為長者，現金過戶算啦」、「現金最好」、「一次過派唔得嘅，係要逐次逐次咁」。

八達通維持儲值上限？

網民最關注八達通儲值上限問題。（資料圖片）

八達通因儲值上限3000元，第一期發放消費券時需要分階段領取5000元消費券，引來用戶批評。不過財經及庫務局早前強調，八達通未有上調限額，並非受法例或監管要求所限，又說消費券明顯不存在任何洗錢及恐怖份子資金籌集風險，已向八達通反映，讓他們可因應「商業、技術和其他運營方面的考慮，並在符合法例的要求下持續改善服務」。

而八達通早前稱，就提升儲值限額一事正審視相關法規要求，同時從市民期望、實際操作及安全性等作多方面考量。