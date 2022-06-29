人性？露台關押虐死全裸父　不孝女求情指壓力大　法庭咁裁決惹議

台灣發生駭人聽聞的關押虐待父親致死案，案中陳姓女兒及徐姓女婿，因不滿八旬父親失智兼大小便無法自理，竟把父親關在臥室陽台長達8天，其間更常常毆打辱罵發泄怨氣，最終父親在排泄物中死去。

控方斥責2名被告泯滅人性，要求判處20至25年刑期，惟法官考慮2人因長期照顧心生厭倦而失控犯案，終判2人12年有期徒刑，裁決惹來網民熱議，有人認為案中女兒的行為直如謀殺，但亦有人關注到失智長者的照顧者的確要承受重大壓力。



台灣發生駭人聽聞的關押虐待八旬歲父親致死案。（示意圖／gettyimages）

2人事後被告上法庭，檢控方斥責他們泯滅人性，要求判處20至25年刑期，惟法官認為，父親並非遭施暴而死，再考慮2人因長期照顧心生厭倦而失控犯案，犯後也承認罪行，故依私行拘禁致死罪判2人12年有期徒刑，引來熱議。

綜合台灣媒體報道，45歲陳女與44歲徐男，2021年2月把81歲老父從醫院接回家中照顧，惟因不堪長期照顧心生不滿，同年7月22日竟把老父全裸地關在臥室陽台並鎖上門窗，一天只提供一餐膳食，其間更把水、清潔劑潑向老父，又以廁所刷刷老父肛門，甚至掐頸等毆打辱罵，發泄怨氣。

至7月28日上午，兩人把食物及水放在陽台後出門，直到7月30日傍晚發現老父沒有反應才報警揭發事件。

法官依私行拘禁致死罪等，判兩人12年有期徒刑。全案可上訴。（gettyimages）

兩人之後被告上法庭，檢控方批評他們泯滅人性、罔顧人倫，要求依拘禁致死罪分別判兩人25年及20年刑期。不過法官指出，兩人拘禁老父期間有餵食，無致死意圖，而根據解剖報告和病歷，老父本身四肢萎縮、營養不良，並患橫紋肌溶解症，因拘禁無法就醫引發急性腎衰竭而死，故施暴並非直接致死原因。

法官又認為，兩人因不堪長期照顧，心生厭倦情緒失控犯案，與一般為情、財物或仇恨有別，考慮兩人犯案後承認罪行，依私行拘禁致死罪等判12年有期徒刑。全案可上訴。