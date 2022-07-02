人渣！OL醉酒遭姐夫性侵　姐姐竟幫忙脫內褲　輕判緩刑原因惹爭議

如此傷害自己至親，禽獸行為令人髮止！台灣高雄1名趙姓男子，2019年與懷孕妻子及「上班族」小姨（妻子的妹妹）一同在酒店喝酒，沒想到趙男竟然趁小姨喝醉酒肆意猥褻，妻子見狀不但沒有阻止，更幫忙脫掉妹妹褲子，讓丈夫性侵妹妹。案件一審依乘機性交罪判趙男與妻子各4年、3年6月徒刑，上訴後高等法院近日減輕2人刑期，其中趙男改判3年10月徒刑，趙妻則判刑2年，緩刑3年。被告得以減刑，幫忙脫內褲的姐姐更逃過牢獄之災，判決惹來網民熱議。



趙男趁小姨喝醉酒後肆意猥褻，妻子見狀不但沒有阻止，更幫忙脫掉妹妹褲子，讓丈夫性侵妹妹。（gettyimages）

綜合台媒報道，趙男於2019年9月與妻子及小姨一同在酒店喝酒，小姨不勝酒力自行上床休息，詎料趙男竟然色心起「借醉行兇」，撫摸小姨的身體，更脫下她的牛仔褲，更甚者，妻子見趙男拉不下妹妹內褲，竟出手幫忙脫下，讓趙男性侵得逞。

事件最終鬧上法庭，小姨指出，當時她擔心反抗會遭受不利，「我若反抗不知能否離開那個房間」，只能任由姐姐與姐夫擺佈。

趙男則辯稱，因為當晚妻子與妹妹交換衣着，加上自己喝醉酒，誤認穿妻子衣服的小姨是妻子，而且脫掉小姨內褲時，對方還「翹屁股」配合，並環抱其頸部，於是「我就覺的她是老婆」。

二審高等法院減輕2人刑期，其中趙男改判3年10月徒刑，趙男妻子則因為獲妹妹原諒，改判2年徒刑，緩刑3年。（示意圖／資料圖片）

趙男妻子則表示，自己喝酒後身體不舒服，就到廁所嘔吐，出來後就睡覺，對後續發生什麼事情並不清楚。

一審認為，趙男和妻子身為被害人姐夫、親生姐姐，竟罔顧倫常利用妹妹醉酒不知抗拒對她性交，造成內心難以抹滅陰影，且犯後毫無悔意，依乘機性交罪分別判趙男4年、趙男妻子3年6個月徒刑。案件上訴後，二審高等法院減輕2人刑期，其中趙男改判3年10月徒刑，趙男妻子則因為獲妹妹原諒，改判2年徒刑，緩刑3年。案件仍可上訴。

趙男和妻子獲得減刑，妻子更逃過牢獄之災，不少網民認為判刑未能反映案件的嚴重性，又指受害被親姐姐出賣，身心受創，對其人生造成重大打擊。