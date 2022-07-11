健康碼│居家隔離者安心出行轉紅碼要戴電子手環　網民憂有人瞞報

【健康碼／紅黃碼／電子手環／安心出行／實名制／盧寵茂】醫務衛生局長盧寵茂今午（7月11日）於疫情記者會宣布加強隔離檢疫安排，以及「紅黃」健康碼細節，包括周五（7月15日）起居家隔離的確診者，需要配戴電子手環等。

消息一出即引來網民熱議，有人支持政府做法，認為現時確診個案數目回升，加強隔離檢疫安排有助控制疫情；惟亦有網民擔心若居家隔離要配戴電子手環，或會有確診者為免麻煩而選擇瞞報，恐適得其反。不過隨即有人提醒，確診者瞞報或偷偷離開隔離地點都是違法，隨時會判監及罰款，恐得不償失。



醫務衛生局長盧寵茂今午（7月11日）於疫情記者會宣布加強隔離檢疫安排。（梁鵬威攝）

醫務衛生局長盧寵茂今午（7月11日）於疫情記者會宣布，周五（7月15日）起居家隔離的感染者，需要配戴電子手環，確保不會離開家居範圍，而核酸檢測陽性的人，安心出行手機應用程式會轉為「紅碼」，令他們無法進入一些特別場所，尤其是醫院及院舍等高危場所。

周五（7月15日）起居家隔離的感染者，需要配戴電子手環，確保不會離開家居範圍。（資料圖片）

至於於入境檢疫的人，完成在定點酒店檢疫後，如返回符合居家健康監測地點，會引入「黃碼」，這些人可以回復部份活動，包括工作或學業，但要限制他們不可進入高危人群的場所，不可參與需要除下口罩的活動。

安心出行推出「紅黃碼」，加上確診者家居隔離時要配戴電子手環，消息一出即引來熱議，有網民支持政府做法，認為現時確診個案數目回升，加強隔離檢疫安排有助控制疫情。惟亦有網民擔心若居家隔離要配戴電子手環，或會令更人怕麻煩或怕被監控而選擇瞞報，防疫效果恐適得其反。不過有網民提醒，瞞報或偷偷離開隔離地點都是違法，隨時監禁或罰款，得不償失。

根據《預防及控制疾病條例》，接受強制檢疫的人要在指定時間留在指定地方，違者可被監禁6個月及罰款5000元；若確診者蓄意隱瞞行蹤，一經定罪最高可罰款1萬元及監禁6個月。

盧寵茂：瞞報違反法律



盧寵茂於記者會中，亦被問到居家隔離的確診者需要配戴電子手環，會否適得其反令更多人瞞報確診。他表示，瞞報是違反法律行為，亦危害其他人健康及生命，強調「我們社會是不應該容許這行為」。