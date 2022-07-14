海獅沙灘「追殺」遊客片瘋傳！　疑走近逼合照肇禍　但專家咁解釋

「牠們在奪回海灘！」加州1段海獅追趕遊客影片近日瘋傳，短短2天已破千萬點擊，片中海獅突然奔向遊客，嚇得大批民眾逃走，有網民質疑是有遊客騷擾海獅出事。拍攝者透露，事源有名女子走近1隻正瞌眼瞓的海獅想合照，距離只有4呎左右，海獅醒來後不高興馬上奔向女子，希望影片可提醒民眾別騷擾野生動物，雖然海獅「手法激進」，但無人受傷。

事件引起討論，有人質疑海獅是否在趕走人類，不過有海獅專家指出，海獅當時並非追趕遊客，而是繁殖季節雄性海獅之間在「爭吵」，1隻海獅在追另1隻海獅，應在爭奪交配權，只是遊客嚇到「就像哥斯拉追他們一樣」才引起誤會，但也提醒當時跑走並不可恥。



有網民拍下2隻海獅一起追趕沙灘泳客的影片，網民看完爆笑。（「favortown」TikTok影片截圖）

加州日前有段海灘片瘋傳，2隻海獅在海灘上「彈下彈下」追人，全數遊客見狀速逃，嚇得雞飛狗走。事發於上周五加州聖地亞哥的拉霍亞灣（La Jolla Cove），事件驚動數十名遊客逃跑，拍片者葉娜（Charlianne Yeyna）稱，事源有名女子在沙灘上接近1隻正在瞌眼瞓的海獅，那女人實在行得太近，距離海獅只有4呎左右，想和海獅合照。海獅醒來似乎不太高興，馬上奔向人群找那名女子。隨後有另一隻海獅加入追逐，還落水撲向游泳人士。

葉娜見狀拍下影片，原覺得畫面有趣，因為海獅將所有人嚇瘋，現希望片段提醒大家不應過度接近野生動物，應給予牠們足夠空間。雖然海獅用了激進手法趕走騷擾者，但最後牠們回到水中，沒有人受傷。網民笑言有人落水避海獅不是聰明做法，「海獅在奪回牠們的海灘」、「牠們受夠了遊客」、「跑上樓梯的女生最聰明」。

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網民笑言即時跳上樓梯的女生最聰明。（「favortown」TikTok影片截圖）

不過，有專家指影片中的海獅並非在追趕遊客，而是海獅間「爭吵」。聖地亞哥海洋世界的海獅專家奧琴（Eric Otjen）表示，每年這段時間海獅都會這樣，是正常行為，因為雄性海獅在繁殖季節會彼此爭吵。當時那頭海獅並非撲向逃跑人群，其實牠在逃避另一隻較接近水面的雄性海獅，那頭海獅正追住牠，牠們很可能在爭奪和雌性海獅的交配權。

其實那2隻海獅都有機會攻擊人，但牠們只是在人們身邊經過。兩頭海獅落水後四圍都是泳客，但海獅沒理會泳客，證明這和人類行為無關，這只關乎雄性交配權問題。類似行為不算罕見，只是剛好當時每個遊客都在逃跑，「就像哥斯拉追他們一樣」。奧琴說雖然大逃亡看起來有趣，但這情況下跑走不是下策，因為繼續停留可能被捲入雄性海獅間的打鬥，即使牠們不咬人，但被牠們壓到可大可小。

據美國國家海洋及大氣管理局指引，海獅雖然聰明但力量強大，成年海獅體重由240磅可去到700磅，每年6至8月的繁殖時期雄性會極力保護領土、雌性則會保護孩子，人類應和海獅、海豹等海洋動物保持至少50呎距離。

拉霍亞灣位於聖地亞哥拉霍亞的水底生態保護區內，故海獅不時出現，海灘周圍都貼有警告標示，提醒遊客海獅有攻擊性。該區因為海獅多成為熱門旅遊地點，讓民眾可近距離觀看，但因應經常有海洋生物被遊客騷擾，例如有遊客試圖觸摸海獅及和海獅自拍，5月份當地市議會曾頒下法令，在每年5月1日至10月31日海獅交配季節時關閉Point La Jolla和Boomer海灘。

（綜合）