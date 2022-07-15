公屋｜首派屯門菁田邨　港媽嫌遠兼有祖墳　網民嘲：以為買私樓？

公屋是不少人長年等待的終極住屋目標，但收到分配結果又未必合心意。有港媽表示，首次分配獲派屯門新屋邨菁田邨，惟到該邨實地視察後發現不少缺點，包括地理位置欠佳，步行至輕鐵站需20分鐘、近山，以及在邨中央有填墓。其言論惹其他網民氣憤，嘲諷「唔知以為你畀錢買樓盤，又嫌遠又嫌風水」。



有網民表示，首次分配獲派屯門新屋邨菁田邨，惟指該邨地理位置欠佳，步行至輕鐵站需20分鐘、近山，以及在邨中央有填墓。（FB「香港公營房屋討論區(FB版) 」圖片）

該網民在facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版)」發帖，指首次分配獲派屯門菁田邨，她日前與女兒到該邨視察，發現地點的確頗遠，「行到滿頭大汗」、「呢個太陽，9條命都唔夠它曬」，而且位置近山、由輕鐵站步行前往要20分鐘，「還要等一年，唔知要唔要」。她另一個考慮點是，該屋邨5座大廈包圍着墳墓地興建，令她感到不舒服。

帖文引起網上熱議，有人認為樓主只是首派可選擇放棄，「唔適合可博二派」、「座向對住個墳就唔要啦」；但有網民就指出該區交通及配套都不錯，「20分鐘？咁你應該係散步，我同我仔日日行都係十零分鐘」、「我住屯門，這個村可以㗎，你住落就知交通都可以」、「起緊市政大樓，有街市、圖書館、5萬呎商場」、「會有接駁巴士西鐵站，有巴士出九龍」，亦有人認為有祖墳不是問題，「風水唔好都唔安放喺嗰度，所以不要太介意」、「你當佢係李鄭屋古墓個觀感會好啲」。

有網民則批評樓主諸多不滿，甚至不合理，「新樓都唔要？」、「呢排度度都熱啦」、「咁辛苦排咩公屋，又要交通好，又怕曬買私樓啦！嫌三嫌四，快啲拒絕留畀需要嘅人」、「咁多不滿，全個世界為你而設定吧」；又認為樓主沒搜集清楚資料，「唔係9月入伙咩，點解要等1年出年先入伙」、「你係咪行咗去和田邨，睇錯私樓完工期？」。