網上情緣騙案｜網紅律師10重點提被騙：認識一周就叫老公老婆的…

文：呂秋遠 台灣律師

網路上的感情詐騙，通常伴隨著金錢損失。許多人看到這種詐騙竟然會成功，或多或少會嘲笑被害人，覺得怎麼會這麼傻。有人跟你搭訕，不論是簡體字、英文，甚至是不流利的中文，為什麼要回應？不回應，不就不會有事了？



呂秋遠認為通常會被騙，大概是2個原因：寂寞與信任。（《Tinder詐騙王》劇照）

不是這樣的，我曾經看過有個阿姨，她已婚，跟先生結婚40年，現在60幾歲，都已經當了阿嬤。對方用英文跟她搭訕，自稱是在地中海挖石油的工程師，因為鑽油船操作不當爆炸，需要一筆錢賠償，這位阿姨，竟然把房子拿去抵押借款，給了對方800萬。阿姨不會英文，她用翻譯機，逐字逐句跟對方聊天，3個月內，互相稱呼老公老婆，而且為愛願意傾其所有，將款項匯到越南、柬埔寨等國家的銀行。

或者是，對方告訴她，有投資獲利的機會，疫情結束後，就會搭飛機來看她。基於「夫妻共同致富」的想法，他把這個機會告訴遠在台灣的她。給帳戶密碼，就變成了詐欺的被告，給錢，就變成了詐欺的被害人。這些受害人，沒實際見過對方，只有看過照片，講過幾次line的電話，但是卻心甘情願地把所有的積蓄都投入對方指定的帳號裡。人，當然不會來，錢，就這麼消失了。

發生這種事情，真的不是因為他們智商不夠，畢竟小孩子才在意智商。通常被詐騙，許多人以為是貪婪才會如此，但是，事實上不是這樣的。每個人都想要多賺點錢，這應該是沒有疑義的，貪婪也不一定不好，做了傷天害理的事情，才叫做不好。如果有人告訴我們，投資這個可以賺錢，後來即使失敗，也不會認為自己很可惡，畢竟不愛賺錢的人總是少數。通常會被騙，大概是兩個原因：寂寞與信任。

寂寞，是很麻煩的議題，而且並不是有工作、有伴侶、有小孩就不會寂寞。尤其是當生活穩定到一定程度，不論是穩定的很好，或是穩定的很爛，幾乎沒有任何變化的時候，那麼就有可能被存心詐騙的人欺騙。當我們渾身散發出寂寞的氣味，騙子就會聞到這種氣味，而且趁虛而入。他們會在短暫的時間內，密集的滿足我們的寂寞，然後帶走我們的錢，當我們沒錢了，人也就消失了。

往往可以騙到我們的人，都是我們信任的人。（《Tinder詐騙王》劇照）

另一個議題是信任。往往可以騙到我們的人，都是我們信任的人。感情來得又快又急，還來不及反應，這個人可能是我們認識有一陣子的朋友，你看他穿金戴銀，甚至聽說他最近混得不錯，因為投資了某項產品，在他鼓吹之下，就跟著「一起」加入，心想他既然也有投資，總不會害我們，但是最後才發現，他早就獲利了結，或是根本沒投入資金過，甚至，他可能自己也是受害人，最後錢沒了，人也沒了。

所以，永遠不要覺得自己不會被騙，而且這也跟貪心無關。要避免自己被騙，應該怎麼做呢？

1.永遠不要把感情與錢放在一起，真要放一起，就要當作這筆錢已經丟了。

2.認識一周以內，就會叫你老公、老婆的人，絕對不能相信。

3.認識一周以後，叫妳老公、老婆的人，談到投資，只能他給你錢，絕對不要給他錢。

4.伴侶或朋友有錢，不關你的事。祝福他就好，請不要投資他。

5.年投資報酬率超過20%，風險可能超過200%。低風險、高報酬，得想想為什麼會是自己。

6.匯款的時候，請跟銀行行員老實交代原因，他們都受過訓練，會幫你分辨真假，但是如果你騙他們，那就愛莫能助了。

7.錢不要匯到國外！那會追不回來，連人頭帳戶都無法追查。

8.多關心自己的家人，被騙也別責怪他們，每個人都有可能會發生這樣的事情。

9.別以為家人沒錢就不會被騙，愛情會讓他們去借錢。

10.被騙不是笨，是因為自以為的愛與信任。