恐怖意外！22歲富少遊希臘　遭直升機尾槳絞死　友人目睹血濺嚇呆

希臘發生1宗極可怕的直升機螺旋槳意外，1名年輕的英國遊客在希臘乘坐直升機，下機後被尾槳絞死，命喪當埸。由於意外罕見，加上涉及遊客和著名的旅遊勝地，當局相當重視此案，並會調查機師有否失職。目前，涉案機師及相關人員已被捕候審。



英國富少芬頓與友人同遊希臘時，遇上致命直升機意外。他下機後被螺旋槳撃中，當場死亡。（facebook圖片）

綜合外媒報道，事發於周一（25日）下午6點20分左右，來自英國肯特郡的22歲遊客芬頓（Jack Fenton）在希臘乘坐直升機時發生意外，被高速轉動的尾槳擊中，命喪當埸。希臘警方拘捕了機師弗蘭科帕納戈斯（Christos Fragkopanagos）及2名地勤人員，會在調查過後再決定是否控告他們過失殺人。

當日芬頓與3名友人及其中一名朋友的父親同遊希臘愛琴海的米科諾斯（Mykonos），並預備在回程時乘坐直升機，於接近雅典機埸的某停機坪降落。他們原計劃是下了直升機後，就會搭乘豪華專車前往雅典國際機場，再坐私人飛機返回英國。

然而，不幸降臨在芬頓頭上。接載芬頓及3名友人的直升機在雅典降落後，芬頓步出直升機並繞到直升機後方，這時螺旋槳仍在高速運轉，芬頓未有察覺，隨後就被尾槳葉片撃中頭部，當場斃命。同行友人目睹芬頓眨眼間被絞至血濺當場，均被嚇呆。

據悉，事發時另一架接載友人父親的直升機仍在半空，原定是在同一停機坪降落，但突然收到地面指示要改道飛往斯巴達的私人機場，避免看到慘烈畫面。而遠在英國的芬頓母親表示，直到晚上10時才得知噩耗，家人都悲痛萬分。

警方報告指直升機的2個螺旋槳最高速度分別是每秒500轉及每秒2500轉，啟動時近乎隱形。（示意圖，GettyImages）

有工作人員稱芬頓當時走到機尾，正打算進行自拍就被高速轉動的旋翼撃中頭部，由於事發突然，他們來不及制止。但芬頓同行友人就反駁他們是在推諉己過，稱芬頓未有使用手機，而直升機一着地就有人來把機門拉開，沒有給予任何指示，亦未有人阻止芬頓行經機尾方向，他們稱根本不知道螺旋槳仍在高速轉動。

接載他們的是貝爾407號直升機，該型號的直升機會在引擎關閉後，螺旋槳持續轉動約2分鐘，除非機師按下強行停止按鈕，才會在50秒內停止。因此機師有責任確保乘客安全留在機內直至一切機件停止運作，再發出指示通知乘客下機。

當地警方正在調查事故起因，為何直升機尾槳仍在運轉時，飛行員就允許乘客下機。他們提到貝爾407直升機不能從內部鎖上，還提及螺旋槳特點，「有2個螺旋槳，一個每秒500轉，另一個每秒2500轉」，因為旋轉速度太快，啟動時螺旋槳近乎隱形，一般人根本不可能留意到，「所以現階段調查方向仍以機師有否跟足安全指引為主，到底他有沒有叫他們等待？」

據了解，機師弗蘭科帕納戈斯有豐富駕駛直升機經驗，如警方調查證實他曾在引擎關閉及螺旋槳完全停止轉動前就叫乘客下機，將面臨謀殺指控，「我們正在談論的是一場不應發生、前所未有的悲劇。事故原因正在調查中，但目前尚未明確，為何在明知尾槳葉片能構成危險時，還會讓這種事發生」。不過，警方強調一切調查還在進行中，暫未有人被控告。

芬頓家境富裕，朋友稱他親切友善，樂觀有活力。（facebook圖片）

有報道指芬頓及友人都來自富裕家庭，芬頓曾就讀的中學學費每年就要3.6萬英鎊（約34萬港元），而這趟長115英里（約185公里）的直升機之旅就要價約14萬港元。

（綜合）