煮粥變煮人！宗教節日煮粥男子離奇墮巨鍋43秒慘死　妻口供揭真相

高高興興的宗教節日卻發生恐怖奪命意外！印度泰米爾納德邦舉行印度教「Aadi節」供奉雨神，54歲的節日組委成員準備多鍋粥派予民眾時，離奇失平衡跌入其中1巨鍋內，旁人馬上迎救，但因高溫難以接近下，男子足足在鍋內「煮」了43秒，最終眾人合力推翻鍋子將他救出，但他送院時全身65%皮膚燒傷，搶救數小時後不治。當地警方指，現場閉路電視8月2日被洩露到社交媒體導致瘋傳，死者妻子則供稱丈夫患有癲癇症，懷疑當時病發作令他出現奇怪搖晃而導致跌入鍋中。



閉路電視拍到穆圖庫馬爾突破離奇抽搐後失平衡跌入巨鍋中。（Twitter影片截圖）

事發於泰米爾納德邦馬杜賴市（Madurai）帕蘭加納瑟姆區（Palanganatham），7月29日，當地1間供奉雨神的寺廟準備「Aadi節」時發生奪命事故，54歲的穆圖庫馬爾（Muthukumar）意外掉入大鍋滾粥內，最終不治。當地傳媒報道，眾人事發時正準備印度教傳統食物「Koozh」（用小米煮食的粥，泰米爾納德邦傳統食物），用來派發給民眾，以紀念雨神。

網上流出的現場閉路電視畫面顯示，穿白色衣服的穆圖庫馬爾原本還向小孩問好，突後退一步，之後腳步浮浮，手靠鍋子撐住自己，再失平衡坐在鍋邊，正當大家趕去時他已「躺入」鍋內，完全浸入鍋子裏不停冒煙，旁人先是扯腳又是拉手想救人。

眾人聚集後合力拉腳扯他出來但失敗，穆圖庫馬爾又重新「撻」入鍋中，最後大家合力掀翻鍋子讓他掉出來，全程「煮」了約43秒。由於滾粥四濺，大家即時彈開，穆圖庫馬爾意識清醒想自己站起，腳一打滑又跌下，有人伸出援手將他扶起。

【傎入】圖片含事發經過，可能引起不安：

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印媒解釋當時已有人驚告他小心後方，穆圖庫馬爾跌入鍋時不停掙扎想自己爬出來，由於煮粥用的金屬鍋極其高溫，粥又非常熱，旁人難以將他拉出。穆圖庫馬爾送院時全身65%皮膚燒傷，幾小時後因嚴重燒傷不治。

警方調查表示，死者妻子透露丈夫患癲癇症，靠近鍋子時出現一陣陣抽搐，初步懷疑意外時他因癲癇發作導致失平衡。穆圖庫馬爾是該廟節日活動的組委會成員，警方還提到閉路電視畫面於8月2日被人洩露出去，才導致在社交平台瘋傳。

「Aadi節」（Aadi Perukku）是印度教感謝河流和水的節日，屬印度教曆法泰米爾曆第4個月（Aadi月）第18天、季風開始舉行的活動，迎接河流因季風降雨時獲得新的水份，農民會感謝河流帶來豐收。

該節日用來紀念馬里安曼女神，事發地點正是一座穆圖馬里安曼廟（ Muth Mariyammam ／Mariamman），衪是印度教雨水女神，為濕婆配偶，馬里安曼在泰米爾納德邦（即出事地點）廣受人民崇拜，祂同時被視為窮人的女神，會保祐民眾免受天花、麻疹等疾病侵害。

（綜合）