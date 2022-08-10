靈猴！金絲猴坐路邊禮貌接蘋果　寧食樹葉也不伸手搶　網民：國寶

許多行山人士可能都有被野猴襲擊「搶劫」的經驗，嚇得看到猴子都敬而遠之！內地日前瘋傳1段金絲猴禮貌接蘋果片段，拍攝的女遊客指，該金絲猴坐在路邊非常優雅，只在一旁吃樹葉也不會有搶人類食物的意圖，當人們遞上蘋果時，牠就禮貌地接過來，不像其他猴子有可能抓傷人類。許多網民大讚金絲猴不愧為國寶，舉止溫馴，但也提醒牠本來就會吃樹葉，是牠的主食之一。

金絲猴是國家一級保護動物，過去發生過不少金絲猴進入村落事件，林業部門多數提醒民眾不可驅趕，但要避免投餵。



網民拍到有金絲猴坐在路邊，遞上選果牠禮貌接住。（微博影片截圖）

這猴子太有禮貌了！微博日前瘋傳影片，顯示有金絲猴走在馬路上，慢慢坐下來吃葉，見到遊客接近牠未有害怕，有人遞上蘋果，牠接好後爬上坡上吃了兩口，再一跳上樹大快朵頤。內媒報道事發於陝西漢中，遊客許女士看到該金絲猴坐在路邊，他們偶爾會見到牠坐在路邊吃樹葉，一行人遞上蘋果被牠「禮貌接受」。

許女士大讚這隻金絲猴舉止特別優雅，聽村民說牠愛吃花生和蘋果，「還特別有素質，寧願餓得吃樹葉，也不會伸手搶東西」，過去也不曾抓傷人，平日餓時會在路邊找樹葉等東西頂肚，有人主動給食物，牠會好好接過，「確實挺有禮貌的」，還好經的過遊客都很友善，也沒有傷害牠的意思。

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每次網上出現金絲猴，都會有網民提起牠們不像峨眉山上的猴子般會襲擊遊客搶食物，是當地路霸，爆笑指「峨眉山猴：不信謠，不傳謠」、「不愧的國寶金絲猴，和峨眉山獼猴完全不一樣」。也有人提醒金絲猴本來就會食樹葉，「啥叫餓得啃樹葉啊，樹葉真的是主食」，溫提民眾盡量不要向猴子投餵。

金絲猴在國內只分佈於四川、甘肅、湖北及陝西，屬瀕危物種，亦被列作中國國家一級保護野生動物，和大熊貓一樣被視為國寶。牠的主食為漿果、竹筍、樹葉、樹皮、昆蟲、鳥蛋等。過去亦曾發生不少金絲猴「走訪」村莊事件，向民眾討要食物，林業部門雖然提醒不能驅趕，但也呼籲民眾不要投餵。

（綜合）

陝西一戶村民家中迎來一隻金絲猴，而且已住了1個月。（微博影片截圖）

金絲猴一點都不怕人，接過村民給的食物大口大口吃。（微博影片截圖）

金絲猴一點都不怕人，接過村民給的食物大口大口吃。（微博影片截圖）