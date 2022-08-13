網購1個電掣插座要600元！　漲價60倍惹警方懷疑　調查揭可怕真相

一個不到10元的電掣插座，竟然漲價60倍？有內地商家在網上購物平台，售賣1款標價528元人民幣（下同，約615港元）的電掣插座面板，由於價錢遠超一般貨色，引起警方懷疑，經調查後發現驚人真相，並以涉嫌生產及銷售竊聽、竊照用器材拘捕賣家，案件正進一步調查。



有內地商家在網上購物平台，售賣1款標價528元人民幣（下同，約615港元）的電掣插座面板，由於價錢遠超一般貨色，引起警方懷疑。（影片截圖）

武漢洪山警方近日發現，網上有賣家出售1款5孔面板插座，售價為528元，因一般插座的售價不到10元，令人心生懷疑，遂調查41歲桂姓賣家。原來「天價插座」確實有古怪，經警方調查後發現，賣家在細小電源插孔中，植入了米粒大小的針孔攝像鏡頭。

桂男表示，因有買家曾詢問是否有隱密拍攝設備銷售，因而讓他發現了新的「生財之道」，由於曾學習過電視機維修，熟悉電路維修方面的知識，於是將隱閉拍攝設備安裝在普通插座面板及充電器內。目前，警方以涉嫌生產、銷售竊聽、竊照專用器材刑事拘留桂男，案件正在進一步調查中。

報道引起內地網絡熱議，更登上微博熱搜話題，有網民都驚呼可怕，「賣這種東西，想幹嘛可想而知」、「萬一裝到國家機關單位怎麼辦？公私秘密都被竊取了」，又認為除了賣家，更加應嚴懲買家，「查一下誰買過這些設備吧，他們的目的是？」、「買家和賣家都不是什麼好人」。