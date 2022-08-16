女同事濕身露紋身　上司鬧無申報：儀容不整　網民：咁紋眉呢？

紋身已經愈來愈普及，但就仍然有不少人無法接受。有打工仔發文表示公司有位女同事平日多穿有袖上衣，因此沒有人知道她有紋身。直至近日她冒雨上班，白色上衣濕透才露出手臂的紋身。上司見到後認為她「儀容不整」，責備她未有在見工時申報。



有打工仔在討論區表示平日衣着密實的女同事因為落雨衣服濕透，手臂的骷髏骨頭紋身透了出來，被上司斥責她儀容不整及未有向公司申報有紋身。（《太平紋身店》劇照）

該名打工仔在香港討論區以「女同事唔小心露咗個紋身出嚟」為題發文，稱日前下大雨，公司有位女同事的雨傘破了，只好冒雨跑回公司，不巧她穿的是白色恤衫，因濕透而露出手臂的「骷髏骨頭紋身」。由於女同事平日都是穿有袖的恤衫遮掩紋身，因此沒有人知道，該打工仔表示「覺得都幾靚」，但上司就難以接受。

當時上司經過打算叫女同事換件衣服，突然見到她的紋身即時「無名火起」，指責她當初見工時未有申報有紋身，「阿頭鬧佢：原來妳有紋身？點解見工請妳嗰陣妳唔上報？有紋身咁樣公司可以當妳儀容不整」。樓主稱從未聽過公司有要求員工必須申報有沒有紋身，又認為紋身是個人選擇，「又唔會騷擾到其他同事，個紋身又唔會發臭」，再加上紋身愈發普及，「好平常咋喎！要去到儀容不整咁誇張咩，穿耳窿又使唔使話畀公司知？」

有網民認為紋眉也是紋身的一種，質疑是否需要如實上報。（《百變星君》劇照）

帖文引來網民熱議，有網民就覺得紋身已經很普遍，而樓主的女同事平時已經刻意用衣服遮蓋，因此認為上司小題大做，「下！紋身啫，有咩問題」、「而家大把女仔紋啦，仲要佢已經着長袖衫遮咗」，甚至有人以紋眉為例反駁，「咁紋眉使唔使申報？」、「仲有紋唇、紋眼線呢」。

但也有人認為某些職業需要專業形象，而紋身的大小與圖案也有影響，如果面積太大或者圖案誇張有可能損害形象，「好睇佢返咩工，有啲工真係唔應該紋身」、「豬肉佬就無所謂，但如果醫生着背心、心口整個大大隻龍虎豹就唔得啦」。