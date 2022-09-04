選購床褥攻略｜6種內膽物料優缺點大公開　裝修佬教4招試床褥秘訣

床褥跟我們的睡眠質素息息相關，是需要嚴選的傢俬。長方型的床褥外表平平無奇，但其實有很多不同的種類，若果我要挑戰床褥，又應該怎樣「試床褥」呢？今日裝修佬話你知床褥內膽有哪些種類及如何試床褥吧！



床褥通常陪伴你10年8年，因此揀選合適的是非常重要。（《守護者K2》劇照）

常見床褥類型



床褥雖然看似形狀一樣，但其實內裡的填充物有非常大的差別，床褥內膽也是我們分類床褥時的主要留意的內容。一般情況下，床褥內膽類型主要分兩大類：彈簧與非彈簧。

彈簧類床褥

邦內爾彈簧/連結式彈簧（Bonnell）

最傳統且最初出現的彈簧床褥，金屬彈簧形狀像沙漏一樣，然後彈簧之間以鋼線扣連，結構穩固，睡感也比較硬，承托力好，但因為彈簧扣連，所以一方受力其他地方的彈簧也會受牽連，郁動時易出現吱吱聲。

一線鋼彈簧/連結式彈簧

邦內爾彈簧的升級版，一條鋼線從頭繞到尾，承托較佳也最為耐用，但同樣有邦內爾彈簧的問題，就是阻隔震動的效果弱，人在上面只要一郁動，整個床褥也受影響。

獨立袋裝彈簧（Pocket spring）

上兩款也是網線扣連每個彈簧，而袋裝彈簧則是新式扣連方式，就是以多個連接的圓筒形不織布袋載着每個彈簧，鋼線一般比較幼。由於彈簧之間沒有直接扣連，就會免去連結式彈簧的避震能力差的問題。

同時不同地域的彈簧支撐身體不同部位時，也不會過份拉扯旁邊或更遠的彈簧，就能更貼合人類身體不同部位需要的支撐力，但價錢就相對貴，現今非常流行。

床褥內膽類型主要分兩大類：彈簧與非彈簧。（網上圖片）

非彈簧類床褥

海綿（foam）

又稱為聚氨酯（polyurethane），海綿的不同密度可調節床褥質感，一般床褥也不會單一使用海綿，因為海綿承托力較差，但會以海綿混合其他物料製成床褥，以海綿作為面料提供柔軟的床褥表層，或是鞏固床褥結構，但要注意海綿的安全標準，畢竟是化學程序生產。

乳膠（Latex）

乳膠是一款相對珍貴又受歡迎的床褥物料。天然乳膠產量少比較珍貴，但以乳膠製成的床褥有彈性，雖然承托力一般，但可以均勻吸收身體部位不同的重量，對頸椎、脊椎等都有好處，另一個優勢在於乳膠帶孔，內部連結的孔洞有助散熱，透氣性最佳，同時非常耐用。

不過優質的乳膠床褥價錢較貴，亦不適合對乳膠過敏的人士。

太空棉/記憶棉（memory foam）

太空棉大家也不陌生，使用太空棉製作的枕頭也是大眾所喜愛的枕頭。太空棉也是由聚氨酯所製成，但它的特性比較特別，就是受壓後回復較慢，像乳膠一樣可以吸收身體部位不同的重量，因此可以緊貼身體不同部位，舒適度非常高。

但太空棉散熱能力比較弱，因此夏天使用或會覺得悶熱。隨時間發展，太空棉也出現有孔洞和加入凝膠的設計，改善散熱不佳透氣度低的缺陷。

混合型床褥

雖然以上講述了這麼多床褥內膽，但其實現今流行的床褥已經不會再只有一種物料，大多都是幾種物料組合而成。由上而下主要分為：表層、舒適層及支撐層，多重混合的床褥，可以達到既有承托力又舒適的多種效果。

要選出合用的床褥，要躺上床褥時感受是否舒適，有沒有承托身體不同部位及貼合身體線條的感覺。（Upslash）

試床褥點試？



床褥內膽組合繁多，實在非常難只透過成分來決定選購，以下提供3個試床褥注意事項同大家，到店裡絕對不要害羞認真地去試，因為一張床褥可以陪伴你10年或以上，當然要認真選！

●躺上床褥時感受是否舒適，有沒有承托身體不同部位及貼合身體線條的感覺。

●必須試不同睡覺姿勢，無論是仰臥、側臥、俯臥（特別是你的習慣睡姿）都需要試，找出哪一款床褥能令你不同動作也能感受到承托力和舒適感。

●當你變動姿態時有沒有覺得床褥有大幅郁動，如有其他床褥位置有郁動，未必適合有兩人以上使用，因為轉動時會影響旁邊正在入睡的人。

●每次試床褥不要太急燥，盡可以每次試十分鐘以上，真正用身體各部份感受床褥是否適合你。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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