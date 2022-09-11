中秋節美食？台餐廳戶外「烤全鱷」　網民：真霸氣　味道似呢種肉

中秋吃什麼好？過節除了吃月餅外，台灣民眾習慣中秋烤肉，嘉義有餐廳日前被拍到在戶外「烤全鱷」，原隻鱷魚大字型綁在架子，放上炭爐上燒烤。網民看完照片嚇到先問真假，有人大讚相當霸氣。事實上，烤鱷魚在泰國很常見，2018年就有鱷魚養殖場因生意差而另開烤鱷魚餐廳引起熱議，民眾吃後形容很像雞肉，味道很好。



台灣有餐廳在戶外烤原條鱷魚。（fb專頁「嘉義多一點」圖片）

台灣facebook專頁「嘉義多一點」日前上傳圖片，有條從背部剖開的鱷魚被大字型綁在烤架上，置於一個巨型烤爐上方燒烤，旁邊有工作人員正轉動烤架，鱷魚看上去很大條，身體長度可能比成年人還要高。該處其實是嘉義一間甕仔雞餐廳，店家在戶外擺陣烤全鱷。

網民看得驚奇，大歎「真霸氣」，「好大一隻飛魚」、「嚇到吃手手」、「不先做皮包嗎」，有人又質疑這樣是否可以吃的，有留言解答鱷魚肉很好吃，且鱷魚皮也有價值。

台媒指當地餐廳也有賣鱷魚肉菜式，但處理原條鱷魚很麻煩，從處理到準備好上烤架的前置工序可能已要花逾1小時，所以較少會整條鱷魚拿來烤。台灣YouTube頻道「Crazy Man瘋男」過去曾用1萬台幣（約2500港元）買下鱷魚原條碳烤，處理鱷魚皮已花近6小時。

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「烤全鱷」過去也曾引來熱議，2018年時，泰國叻丕府1個鱷魚養殖場因為經濟差，令鱷魚價格大跌，瀕臨倒閉下老闆開了間鱷魚肉燒烤餐廳，售賣烤全鱷及鱷魚串燒等。雖然泰國人對鱷魚肉不陌生，泰菜中也有羅勒葉炒鱷魚肉，但餐廳「烤全鱷」的畫面太震撼吸引到當地電視台採訪，引來熱議。當地民眾去吃鱷魚肉時大讚味道像雞肉，很好吃。

（綜合）