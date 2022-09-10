老闆中秋「代盡孝」　扣員工50%人工過戶畀父母　網民：道德綁架

中秋節如果不能回家過節，荷包就要大縮水？近日網上瘋傳海南三亞市有00後老闆為員工「代盡孝」，中秋節臨近擅自扣員工50%月薪，直接存入眾人父母銀行帳戶，事件引起內地網民熱議。不少人指老闆出發點雖是好心，但強制性盡孝沒周全考慮到員工家庭狀況，批評「這種就是太自以為是的表現，是道德綁架的行為」、「不太合適，個人家庭狀況不一樣，沒必要越俎代庖」。



近日網上瘋傳海南三亞市有00後老闆為員工「代盡孝」，中秋節臨近擅自扣員工50%月薪，直接存入眾人父母銀行帳戶，事件引起內地網民熱議。（「三亞事兒」微博圖片）

內地網上流傳的1張群組訊息截圖顯示，1間資訊科技公司的00後老闆向員工發中秋節通告，表示不少員工也和他一樣，在三亞上班，而父母在老家，今年中秋節無法團圓，因此他決定代員工向父母盡孝。第一，他會扣起員工9月工資的50%，再直接存入父母的銀行戶口，「作為中秋孝心金」；第二，他出資向員工父母寄1份小罐茶中秋月亮禮盒，價值1600元人民幣（約1815港元）。

老闆的政策隨即引起員工不滿，有人發文指出「工資砍半我這個月花唄都還不起了」，嘲諷道「這是多上趕着當兒子啊？不知道該誇他還是罵他，該舉報他還是感謝他？00後當老闆果然夠魔幻」。

事件曝光後，網民也紛紛批評「這屬於強制性要求盡孝！每個人情況不同，這做法太無語」、「啊這……我自己的錢不能自己決定嗎？這要是我，扣50%我都活不下去了」、「我爸媽退休金是我工資的三倍，再扣一半活不下去了」、「那個，要不以後老闆一起幫着贍養吧，一起盡孝不比代盡孝好嗎？」。有網民質疑是為品牌賣廣告及會涉及稅務問題，「假裝看不出來是小罐茶廣告」、「怎麼操作？私賬轉帳麼？稅怎麼處理？」。

不過也有網民為老闆辯解，「我覺得無可厚非吧，00後當老闆有一些奇怪的想法挺正常的，總之也沒少發工資，打給父母員工也並沒有啥損失，雖說強制不妥，但某種意義上反而幫助一些跟父母較少交流的員工『盡孝』了」。有網民建議更好的處理方法，「強制不好，可以給接受此倡議的員工，發放中秋小罐茶禮盒一份（價值1600元）」、「小罐茶？1600？折現1000元給員工父母，皆大歡喜」。