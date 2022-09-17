咳嗽、深呼吸、讀短句　荷蘭研新APP用聲檢測確診者　準確度達89%

全球疫情持續，目前我們主要透過核酸及快速檢測知道自己是否染疫。荷蘭研究團隊早前利用劍橋大學數據，成功研發出一款應用程式（APP），可以透過聲音來檢測測試對象是否染疫，1分鐘內即可知結果，而且陽性準確率高達89%。研究團隊表示，聲音檢測較快速測試更準確兼費用全免，希望日後可廣泛用於低收入國家。



荷蘭馬斯垂克大學有研究團隊日前發表一款名為「Long-Short Term Memory」新應用程式，主要是透過聲音檢測測試對象是否染疫。（GettyImages）

錄取咳嗽聲、深呼吸及讀短句子語句測試對象是否染疫

綜合外媒報導，荷蘭馬斯垂克大學有研究團隊日前發表一款名為「Long-Short Term Memory」新應用程式，主要是透過聲音檢測測試對象是否染疫。根據報導，研究團隊利用劍橋大學開發的「COVID-19 Sounds APP」，抽取了4,352位受試者、合共893份聲音樣本進行研究，了解有關人士是否染疫。

究竟應用程式是如何測試到受訪者是否染疫呢？答案是受試者在安裝應用程式後，需要先輸入基本個人資訊，包括醫療史及是否有吸煙習慣等等。其後，他們需要錄取呼吸聲，包括咳嗽3聲、深呼吸及讀3次短句子等，然後應用程式會利用一種稱為「梅爾頻譜」語音分析技術來辨別不同聲音特徵，包括力量及響度等，從而了解測試者是否有染疫。根據結果發現，其中308名受試者確診新冠病毒。

應用程式檢測陽性成功率為89%，整個測試過程只需不到1分鐘，即能獲知檢測結果，費用亦全免，所以研究團隊希望日後可廣泛用於低收入國家。（GettyImages）

費用全免兼陽性準確率高達89%

據報導引述研究團隊結果，該應用程式檢測陽性成功率為89%，較快速抗原檢平均只有56%為高，而且整個測試過程只需不到1分鐘，即能獲知檢測結果，費用亦全免，所以研究團隊希望日後可廣泛用於低收入國家。據了解，目前此應用程序仍未獲業界審批，研究人員表示在正式推出前，需採集更多樣本以進一步測試其準確性。