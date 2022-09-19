又見好心順豐速遞員！屯門扶伯伯過馬路獲網民讚有愛：好事唔怕多

勿以善小而不為！有街坊今日下午2點驅車經過屯門虹橋，等候轉燈時，見到有1名伯伯在過馬路。當時交通燈已亮起行車訊號，但伯伯尚未走到行人路，1名身穿順豐速遞制服的速遞員見義勇為，上前扶着伯伯走完斑馬線。事件極速在網上傳開，不少網民都聯想到日前另1宗順豐速遞員熱心助人的事件，表示「順豐啲小哥哥真有老人家心」、「希望大家都可以好似順豐哥哥咁樂於助人」。



屯門有街坊指在虹橋見到又有1名順豐順豐速遞員熱心助人，扶伯伯過馬路。（facebook群組「屯門友」圖片）

今日facebook群組「屯門友」代街坊發文，指下午2點左右，在屯門虹橋「見到又有一位順豐哥哥熱心助人」。從照片可見，當時交通燈的行車燈號已亮起，但身穿綠衣、頭髮花白的伯伯仍佝僂着緩慢前行，尚未走完斑馬線，1位身穿順豐速遞制服的男子從旁協助，攙扶着老伯過馬路。

不少網民聯想到數日前1名順豐速遞員熱心助人的事件，當日該速遞員於屯門市中心見有伯伯在街上跌倒，但又急着要到政府合署，於是速遞員便用手推車載伯伯前往，善舉被街坊拍下。事件曝光後，順豐香港曾表示會按獎勵機制嘉許員工，並向該名速遞員發放1萬元獎金。

另1宗順豐速遞員熱心助人事件：

結合是次扶伯伯過馬路事件，有網民就留言「如果每個順豐小哥都充滿愛心，那真是社區之福、香港之福，但愛心其實可以是人人都有，希望多啲人可像順豐小哥咁伸出愛心之手」、「順豐真係好多哥哥都好好人」。

不過亦有人猜度速遞員行善的目的，留言稱「原諒我小人之心」、「有獎金？」，但就被其他網民制止，規勸勿污名化他人行善的心，並幫順豐哥哥平反，「肯咁做已經係好人好事！」、「係市中心個哥哥件事出左嚟，啲人先放大佢哋好心件事咋嘛」、「唔好小人之心度君子之腹啦，人哋都係想做好事啫」、「我相信唔係因為單單一次事件響咗朵所以搏獎金」。

（facebook群組「屯門友」）