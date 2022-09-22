乙明邨違泊被鎖車　司機不忿公審稱「唔夠1分鐘」　反遭網民嘲諷

本港違例泊車問題嚴重，如果人人都違泊數分鐘，交通或會弄致癱瘓。有沙田街坊在社交平台貼圖公審，指在學校門外停泊車輛不足1分鐘，管理員即現身鎖車，直指「擺到明人離開先落車鎖」，令他大感不滿。不過帖文反被網民嘲諷，指「家長車大晒咩？」，批評「擺低架車行咗去，阻止消防車又點呢？」。



該網民在facebook群組發帖，上傳2張鎖車隊人員的大頭照，稱入學校前後不足1分鐘，鎖車人員一見人離開車廂就即落鎖（FB「沙田之友」圖片）

該網民在facebook群組「沙田之友」發帖，上傳2張鎖車隊人員的大頭照，稱入學校前後不足1分鐘，鎖車人員一見人離開車廂就即落鎖，「你贏，咁多工唔做，做呢行，睇路。畀你屋企人啲朋友睇嚇（下）你個樣」。從照片可見，事發於沙田乙明邨街，該處為房協管理範圍的私家路，毗鄰有2所學校。

帖文引起網上熱議，後來已被刪除，但有人將帖文截圖再上傳群組。有人認為鎖車隊做法合理，「盡職的員工，做得好。（司機）自己有錯在先，仲惡人先告狀，不知所謂」、「自己申請，又要公審人」，又笑言乙明邨已變「第二城」，緊隨沙田第一城鎖車隊的節奏。

有網民指平日上學及放學時間，乙明邨街有大量「家長車」接送子女，阻塞交通。（FB「乙明邨」圖片）

有網民指平日上學及放學時間，此路有大量「家長車」接送子女，阻塞交通，「鎖得好，啲家長車唔知自己阻住人返工」、「個個要私家車到門口，仲要唔願走，條車龍頂返出大圍啦」。有人亦表示學校區泊車在路邊，會對學生帶來危險，「來回線得一條路行，放學見啲小朋友攝車罅出來，好危險」。