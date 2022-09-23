入境檢疫改「0+3」　家居監察3日不准堂食　網民批落後：幾時0+0?

【0+3 / 入境檢疫 / 放寬入境】隨着本港疫情回穩，行政長官李家超公布放寬入境檢疫政策，由現時「3+4」安排改為「0+3」，即全面取消酒店檢疫要求，並取消旅客在登機前交核酸檢測要求，以快測取代，但保留本港機場核酸測試。入境人士只需接受3天的家居或自選住宿酒店檢疫，其間檢測陰性可返工返學，不能進入食肆等需主動核查的列表處所，安排將於下周一（26日）推行。

消息公布後，本地網民反應一般，認為「0+3」最多只方便港人外遊，或回港探親，對外國人仍是「趕客」，對經濟不太有幫助，又指本港入境檢疫在國際間大為落後，「人哋新加坡、英國玩緊針都唔理啦」。



公布放寬入境檢疫政策，由現時「3+4」安排改為「0+3」，即全面取消酒店檢疫要求，入境人士只需接受3天的家居檢疫。（資料圖片）

政府宣布放寬入境檢疫政策至「0+3」後，有網民表示歡迎，加上日本由10月11日恢復免簽證自由行，令旅遊意欲大增，「日本衝呀！」、「全民去日本韓國咁濟」、「睇嚟今朝買定機票係啱」；又有人認為回港可以免隔離已經差很遠，「多咗人諗回港探親」、「大多方便港人外出，探親、商務客」；亦有人指一次過完全放寬，不是人人都能接受，「出街會好勁喎」。

有網民表示歡迎「0+3」入境檢疫，加上日本由10月11日恢復免簽證自由行，令旅遊意欲大增。（資料圖片）

不過對於放寬後經濟是否有望復蘇，大部分人都不感樂觀，「唔係0+0都無力同坡佬（新加坡）打」，認為一日有隔離措施都難有吸引力，「0+3外賣套餐」、「0+0先有用，0+3對短途入境旅客都係問題」、「3餐食room service、Deliveroo、foodpanda」、「0+3係咪只可以日日三餐食飯盒？香港啲飯盒好好味？」、「叫鬼佬餐餐掃街？餐餐食魚蛋，定攞住飯盒一路行一路食？」。

有網民則希望政府能一步步放寬更多，甚至其他防疫措施，如口罩令及疫苗通行證，「點都要有個路線圖幾時0+0」、「安心出行同疫苗通行證下, 旅客望都唔望你一眼」。