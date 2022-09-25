超懂事！窮學生擔桶叫賣豆腐花　凌晨4點起床沒埋怨：不覺得羞恥

人窮志不窮！菲律賓1名中學生在街上擔起2個桶子叫賣豆腐花，片段在網上瘋傳，不少網民看得心碎。該名男生接受當地傳媒訪問時卻未有呻窮，坦言自己只是幫補家計，每天凌晨4時起床準備，在上學、學校及回家時在街上叫賣，賺到的錢全部給媽媽。男生說自己的夢想是當土木工程師，雖然天天花時間「秘撈」，但他在學校的表現一樣良好，向夢想邁進。雖然不少人有人覺得他慘，但男生明言「我不覺得羞恥」，超懂事的一面令網民感動得眼濕濕，「父母有你這樣的兒子太幸福了」。



菲律賓有中學生每天在街上叫賣豆腐花，在當地引起熱議。（「Jhap Tarog 」fb影片截圖）

事發於菲律賓坦薩（Tanza），有網民日前上傳影片，拍到1名男生身穿校服叫賣「Taho」（菲律賓豆腐花，豆花伴有西米、珍珠等），稱畫面讓他心碎，「像他這樣的年輕人非常少見」，而且經常看見這名男生，片段看得很多人扎心，覺得他一定是生活很困難。

這名男生名叫Gurprit Paris D. Singh，常被稱呼作「Gopi 」（戈皮），現年16歲就讀11年級。他接受菲媒訪問時說自己只是幫補家計，考慮到打工有年齡限制等問題，便想到可以賣當地的庶民甜點豆腐花。

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戈皮平日凌晨4點就要床，和母親一起準備豆腐花，之後在上學的路上叫賣兜售，賣不出的豆腐花會帶回所讀高中「Tanza National High School」，他已取得校長許可在課餘時間賣豆腐花，老師和同學都會幫襯，回家路上再繼續賣剩下的豆腐花，這樣一天能賺到400至600披索（約53至80港元），全數會交給媽媽，幫補學習等開支。

雖然男生這樣整天都很忙，但他仍將學業放在首位，他在學校表現一樣良好，這點也令老師很佩服。媽媽Maria Clarita Singh 說，兒子在周末只會休息和溫習，希望他在工作和學習上取得平衡。戈皮未有不停呻窮，但透露自己父親是印度人、媽媽是菲律賓人，爸爸留在宿霧市做生意，爸爸的生意因新冠疫情而很差，媽媽又是家庭主婦，所以他才想到方法幫補家庭入收。

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戈皮的夢想是當土木工程師，覺得所有問題都像數學一樣有解法，生活上遇到困難亦一樣，賣豆腐花只是一種解決辦法，有人同情他、認為他慘，但他從未以賣豆腐花為恥，「我不覺得羞恥，我沒有做錯事」。

他超懂事的表現感動許多網民，紛紛替他喊加油又想捐款等，「父母要感到自豪」。事件引起熱議後，當地一家賽車運動店送贈了一台電動三輪車讓戈皮賣石腐花，那樣就不必再用肩膀擔住2個大鐵桶。

（綜合）