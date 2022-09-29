恐怖！26歲美女為撿手機闖路軌　遭過山車迎面撞飛多處骨折命危

澳洲瘋傳1段過山車撞飛遊客的恐怖事故影片！當地1名女子意外把手機跌落過山車軌道，她為了撿回手機，竟跨越圍欄闖到軌道，不幸被行駛時速達70公里的過山車撞飛至9米高空，然後重摔地面。事故導致她的腦部受損、全身多處骨折，至今仍昏迷不醒。



澳洲26歲女子羅登於墨爾本皇家展覽會為了撿手機，竟跨越圍欄闖到軌道，不幸被行駛時速達70公里的過山車撞至重傷。有民眾拍攝到事發一刻，並上傳到網絡上。（Youtube影片截圖）

綜合外媒報道，事發於周日（9月25日）傍晚約5時45分，澳洲26歲女子羅登（Shylah Rodden）於墨爾本皇家展覽會（Melbourne Royal Show）遭時速70公里的過山車撞飛至9米高空再重摔地面，至今仍昏迷不醒，情況危殆。

從在場民眾拍攝的影片可見，羅登在軌道旁彎下腰，似是未有留意到上方倒掛行駛的過山車正急速駛向她。下一秒羅登就已經被過山車迎頭撞上，巨響過後，她被撞翻倒臥路軌，然後被車頭剷向9米高空，影片至此結束。

據目擊者所述，羅登重重地摔落地面，身下大片血液滲出。現場傳出巨大的倒地聲及民眾的尖叫聲，而涉事的過山車則剎停在半空。救護員到場處理她面部的傷勢，然後將她緊急送醫。醫生指羅登頭部重創、面部嚴重受損、全身多處骨折，包括骨盆、手臂、腿部等，而目前仍處於昏迷狀態，情況危急，在深切治療部留醫。

圖片可能引起不安：

+ 4

羅登的家人透露，她是遊樂場的工作人員，當日正協助友人在場內擺攤。而事發時是她的休息時間，她與另1名工作人員決定去坐過山車消磨時間，沒想到之後卻發生不測。有工作人員透露，羅登出事前曾乘坐過該過山車，並表示手機在途中不慎飛了出去。縱然工作人員承諾她會在下一架過山車結束行駛後，亦即約20分鐘後幫她取回，然而她未有等候工作人員幫她取回手機，而是擅自跨越圍欄，闖入過山車軌道，終導致意外發生。

至周一（9月26日），警方公布調查報告，指羅登試圖從軌道上取回她的手機時被時速約70公里的過山車擊中。墨爾本皇家展覽會周二（9月27日）發表聲明，「在該事故後，安全監管機構（WorkSafe Victoria）已完成了檢查報告，說明該設施為安全的，今日起可重新開放」，稱涉事的過山車是「安全的」，已獲准重新向公眾開放。

聲明又強調「參觀者的安全和福祉仍然是我們的首要任務」、「現場的所有遊樂設施都經過了嚴格的合規檢查，並通過了所有必須的安全文件」，然而負責人未有回答有關遊樂設施周圍圍欄高度、及為何可隨意進入問題。

對於展覽會現已重新開放的決定，羅登的家人形容該決定「可恥」。他們又對調查結果表示極度不滿，稱內容指「羅登試圖取回她的手機而闖入路軌」一事使她受到網民譴責。羅登的父親又指她的傷勢「十分可怕」，害怕她會昏迷很長的時間，「她的骨盆、胳膊、腿、背部、脖子 —— 幾乎沒有東西是未被撞壞的。我就是想不通到底是怎麼造成這麼大的傷害。就連醫生都說他們已經很久沒有見過這麼糟糕的事情了。」

羅登的家人又指羅登多次與死亡打交道，她分別於2019年2月、2021年1月遭遇嚴重車禍，需要重新學習走路，而她的兄弟Jason則在意外前的2個月死了，似乎人生被悲傷及事故籠罩着，但她亦保持堅強樂觀。

（綜合）