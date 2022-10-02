自助餐回本攻略！博客爆員工從不食2樣嘢　行內人揭4伏位＋拆解法

社交措施放寬，加上政府發放第二期消費券，不少市民也不介意食大餐消費一番，自助餐（Buffet）就是其中1個好選擇。雖然付出1個價錢就能享用多款美食，食客們也不願「蝕底」，希望在選擇食物時能夠回本。有不時分享美食情報的博客就分享心得，指出2種食物連餐廳員工也不會碰，不但會佔胃口，更有機會影響健康。過往亦有餐飲業員工大爆自助餐的黑暗內幕，提醒必要注意的4大中伏位，並提供拆解方法。



不時分享美食情報的博客就分享心得，指出2種自助餐提供的食物連餐廳員工也不會碰，不但會佔胃口，更有機會影響健康。（資料圖片/GettyImages）

專門撰寫餐飲美食及情報的博客「食客老饕」日前分享「自助餐回本攻略」，指自助餐能吸引大批食客，主要原因是餐廳能提供多款各國美食，想吃多少就吃多少。不過食客們為免「蝕底」，大多也會帶着希望能夠「回本」的心態進食，而文章就教路，指出應避免選擇2種食物，直指不但佔胃，更有機會影響身體，「不是看你吃得多，而是看你吃的東西划不划算」。

「食客老饕」指，食自助餐時第一款不應取的就是冷凍肉類，指該類食品一般已放置了很長時間，部份餐廳為了節省成本，會購入快將到期的肉類，買回去後更有機會再放進倉庫儲存，因此貌似安全的凍肉其實有過期風險。

「食客老饕」指，食自助餐時若想回本，不應取冷凍肉類及麵食。（資料圖片/GettyImages）

至於另一類影響回本的食物就是麵類，「食客老饕」表示，不少餐廳也會在自助餐供應粉麵，以配合主題及提供澱粉類選擇，可是麵類吃小量便會佔胃，容易撐飽肚子令人吃不下其他食品，加上因麵類並非最受歡迎食物，部份餐廳會選用品質較差的麵粉製作，因此有餐飲業員工直言，自助餐提供的麵類「我們自己從來都不會吃」。

台灣綜藝節目《小明星大跟班》過往曾邀請多名從事酒店業人士大爆行內秘密，其中一名曾在餐飲部工作1年半的前員工就提及，吃自助餐時必要注意的4大中伏位，並教大家如何拆解▼▼▼