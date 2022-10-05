男子手臂紋「醜醜字跡」購物清單　紋身影片瘋傳　真相惹哭網民

這麼醜的字跡紋上身？近日菲律賓1名男子再三要求紋身師把一張「醜醜的字跡」購物清單，以原圖方式紋在前臂上，除了讓自己無時無刻都能看到，亦無懼旁人見到。原來男子為了紀念不幸喪生的13歲幼弟，那是他生前所寫的最後1張購物清單，紙條上的字跡歪七扭八，寫着朱古力和糖果等零食名稱，令紋身也顯得充滿童趣，該紋身影片至今已有過千萬人觀看，網民知道紋身背後隱藏着令人心酸的故事後，紛紛表示覺得紋身「很美」，雖然它不符大眾審美定義的「美」，「但從意義來看，這是我看過最『美』的紋身」、「真的很美，值得被尊重」。



菲律賓男子奧基諾為紀念亡弟，要求紋身師把弟弟生前最後寫的字條紋在前臂上，而該張字條就是購物清單。（TikTok影片截圖）

綜合外媒報道，菲律賓男子奧基諾（Bojo Dela Cruz Aquino）的13歲弟弟蒂爾索（Tirso Junior）於今年6月不幸離世，奧基諾為了紀念亡弟，近日將弟弟生前最後1張留給他的字條交給紋身師，請求對方把弟弟的筆跡完整地紋到前臂內側。而該張字條，就是蒂爾索在人世間最後1次向哥哥索零食的購物清單。

從影片可見，奧基諾先拍下1張皺巴的紙張，上面全是歪歪扭扭的孩童字跡，寫着蒂爾索喜歡的零食和飲品。隨後紋身師開始把「購物清單」刻在奧基諾的前臂內側，就連紙張左上方因書寫出錯而塗抹掉的墨水污跡也完美復刻。而奧基諾則雙眼通紅地表示，「這是他（亡弟蒂爾索）最後寫下的購物清單，就在他去世的數天前」。

奧基諾沒有說明弟弟蒂爾索的死因，但就指自己每月出糧的日子，蒂爾索就會留字條給他，內容多半是請他幫忙採買的購物清單，一般是零食和飲品，「他1次也不曾錯過」。而蒂爾索生前留下的「最後願望」，想要的物品包括乳酸菌飲品、葡萄味果汁、凍咖啡、杏仁、朱古力及墨西哥粟米片。

奧基諾表示人們會嘲笑他們不能理解的事，所以他早有心理準備這個「購物清單紋身」會被人取笑，「但我不在乎，對我來說，這是我所擁有最美麗的傑作」。他又指這是他紀念亡弟的方式，就算被恥笑，他也不會後悔，隨後向已逝去的弟弟喊話，「你將永遠、永遠是我的弟弟。我想你。」

奧基諾表示早有心理準備這個「購物清單紋身」會被人取笑，但他指出這是他紀念亡弟的方式，就算被恥笑，他也不會後悔。圖為奧基諾的亡弟蒂爾索。（TikTok影片截圖）

影片至今已被觀看超過1000萬次，人們都高呼感動，「天啊！我哭得不能自已！」、「剛開始真的覺得很醜，對不起，我不知道背後的故事」、「迄今見過最令人感動的紋身」、「真的深受觸動，能感覺到你是好哥哥」；不少人亦希望奧基諾能早日振作，「你要堅強、振作起來！弟弟在天上看着你」、「他已成為小天使陪伴你，加油！」

（綜合）