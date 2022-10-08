慘！3孩爸被象群「追殺」　跳河逃生又遭鱷魚咬斷手腳　下場超慘

避得過初一，避唔到十五。日前，津巴布韋1名男子在釣魚期間，遇到奔馳的象群，為避免被踩死，他決定跳河逃生。然而他剛跳入河中，就被藏匿河中的鱷魚狠狠咬住了左腿及左臂。不幸中的大幸是，他雖然失去了左腿及左臂，但卻撿回了一命。



津巴布韋43歲男子西安納為避免被奔馳的象群踩死，他決定跳河逃生，沒想到卻在河中被鱷魚狠狠咬住了左腿及左臂，最終需要截肢保命。（網上圖片）

綜合外媒報道，事發於9月28日，津巴布韋43歲男子西安納（Winders Sianene）在姆利比茲河（Mlibizi River）釣魚時，突然見到5隻大象正急速朝他所在的方向衝過來。他擔心自己會被那群大象踩死。生死間想到了3個孩子，恐懼襲來，他意識到唯一活命的方法就是跳入河流遊離象群，於是他果斷跳河逃生。

西安納游到水深處，回頭一看，發現象群已經離去，他正暗自慶幸逃過一劫，卻突然感受到左腿劇痛。西安納表示當時疼痛瞬即襲捲全身，在意識到被鱷魚襲擊的一刻，鱷魚又咬住了他的左臂。「我知道我必須不惜一切代價地活下去，」於是西安納試圖騎坐到鱷魚背上，然後把右手伸到鱷魚嘴裏去拉扯牠的舌頭，企圖讓鱷魚感到不舒服而主動鬆口。西安納表示在「戰鬥」時並不覺得手臂很痛，「我當時只專注於如何生存」，又指在鱷魚開始冷靜下來後，他便呼救。

西安納坦然地看着斷臂殘肢，認為能在奔馳的象群及嗜血鱷魚的攻擊下撿回一命已十分難得。（網上圖片）

附近居民就表示當時聽到河裏傳出慘叫聲，便紛紛上前查看，在察覺到西安納的慘狀後，即時有人上前用木塊撬開鱷魚嘴。西安納脫困後，在旁人的幫助下遊回岸上。可惜送院後，醫生表示他的左臂及左腿傷勢過重，必需截肢才能保住性命。然而西安納坦然地看着斷臂殘肢，認為能在奔馳的象群及嗜血鱷魚的攻擊下撿回一命已十分難得，「很少人能在這種情況下倖存，但上天讓我活下來了。」而當地詩人杜貝得知此事後，表示願意捐贈輪椅給西安納。

（綜合）