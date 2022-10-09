悲！比特犬咬死2幼童　媽媽奮力保護10分鐘咬至命危　結局極慘痛

美國再發生比特犬咬死人事件，釀成2死1重傷慘劇，涉事比特犬亦被人道毀滅。田納西州有2隻比特犬日前突然襲擊家中2名幼童，媽媽奮力保護孩子，但最終2歲女兒及5個月大兒子當場被咬死，媽媽送院後一度情況危殆。親友事後透露襲擊過程長達10分鐘，媽媽抱住2小孩時身體多處及臉部都被咬傷，送院後全身都是傷痕，多處要縫針。親友指事發家庭養了2隻狗8年多來就未發生暴力事件，比特犬甚至不曾展露過咄咄逼人的樣子，2隻比特犬在施襲翌日已被執行安樂死，慘劇令人極度震驚和傷痛。警方仍在調查事件及等待2名幼童的驗屍報告。



美國再發生比特犬咬人事件，2歲女童及5個月大男嬰被咬死，媽媽為保護孩子受重傷。（事主fb圖片）

事發於田納西州謝爾比縣（Shelby County），10月5日下午約3時半，謝爾比森林州立公園附近有戶人家所養的2隻比特犬突然襲擊家中2名幼童，事故中2歲女童和5個月大男嬰當場死亡，母親亦因為保護孩子而被咬到重傷。警方表示，母親送院時情況危殆，目前傷勢已轉趨穩定，案件仍在調查中，未能提供更多細節，但相信不涉刑事成份，仍正等待2名孩子的驗屍報告。

當地動物部門分介入事件後，翌日（6日）2隻比特犬已在孟菲斯動物中心接受人道毀滅。消息指，事發時丈夫不在家中。

當地傳媒於本月8日披露更多細節，事發時30歲媽媽柯爾斯蒂（Kirstie Jane Bennard）抱住2歲女兒莉莉（Lilly Jane Bennard）和5個月大兒子霍勒斯（Hollace Dean Bennard ），用肉身阻擋2隻比特犬的猛烈攻擊，她全身多處被咬傷。

事發後有親友透露，柯爾斯蒂全身包括臉部要大量縫針，仍留有不少咬痕，手腳都被完全包紮起來。據悉2隻比特犬襲擊持續了10分鐘，她一直想保護2名孩子，「柯爾斯蒂是他X的英雄」，可惜最終未能保住2名孩子的性命。

柯爾斯蒂的友人向當地電視台透露，涉事的寵物犬Cheech 和Mia已經飼養了8年多，從來未發生過暴力事件，也不曾展至出咄咄逼人的一面。柯爾斯蒂很愛惜自己的子女，如發現有任何危險跡象，絕不會讓2隻狗靠近孩子。

目前未知狗隻施襲原因，當地有狗隻訓練師認為，宜先了解實際情況，比特犬當然可能有攻擊性，但其他品種的狗一樣可能有，要先取決於周圍環境。部分狗突然襲擊人，可能和生病有關，腫瘤、瘋狗症等都會導致狗隻行為異常。

動物收容所「Collierville Animal Shelter」回覆美媒查詢時表示，狗隻不論大小都有機會咬人，如他們覺得狗隻極具侵略性，可能帶來公共安全問題，會先收留狗隻48小時，之後邀請訓練師指導，以決定是否為狗隻執行安樂死。

收容所主任溫菲爾德（Nina Wingfield）表示，如狗隻突然咆哮、有人接近時，牠們身體會變得僵硬，明顯不是在示好，應小心勿再接近。如家中狗隻表現出攻擊性，應聘請狗隻訓練師，養新寵物時應讓牠們接觸每名家庭成員，有助了解狗隻和家庭成員能否配合，狗隻是否害怕小孩，或小孩會否害怕狗隻等。據當地組織dogsbite.org數據，2020年美國至少有33人被比特犬咬死，數字比任何犬種都要多。

（綜合）