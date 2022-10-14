情慾短訊流出！老公出軌女大學生　人妻灑脫離婚1舉動最成功報復

孩子嗷嗷待哺，丈夫卻在這時發展婚外情，而出軌對象更是年輕的大學生！台灣有人妻日前發文，表示剛剛結束了3年的婚姻，原因是發現丈夫有外遇，而出軌對象更是店裏的工讀生。她表示半年前借用丈夫電話時，意外看到丈夫與工讀生的親密對話，才揭破2人有私情，向丈夫攤牌卻什麼也沒有解釋。當時失望透頂的人妻決定把3歲的兒子帶回娘家住，至近日正式與丈夫離婚。而人妻亦把事件舉報到工讀生的學校，有網民形容是「最成功的報復」。



台灣有人妻發文表示，從丈夫的手機看到他與店裏工讀生的情慾短訊，而對方還是年輕的大學生。人妻決定把3歲的孩子帶回娘家住，並結束3年的婚姻。（電視劇《夫妻的世界》截圖）

該名台灣人妻在Dcard以「先生外遇了女大學生」為題發文，稱與丈夫是奉子成婚，結婚已有3年。夫婦倆在夜市開了檔小吃攤，她婚後便陪着丈夫打理生意、家務；生了孩子後為了補貼家用，於是另外找工作，白天外出上班，晚上回家照顧孩子，丈夫則請了1位工讀生幫忙打理小吃攤，對方是從越南來的女留學生，在台灣唸大學。

半年前，人妻一時找不到自己手機，於是拿起丈夫手機想要打給自己，沒想到「一開手機就是這麼不堪的畫面」，她看到了丈夫與工讀生的情慾對話、同遊照片，頓時晴天霹靂。她既委屈又難堪，因為原來小吃攤附近的人都知道她丈夫出軌的事，「他們出雙入對、舉止親密，而我則還傻傻的白天上班，晚上在家照顧孩子」。人妻發現短訊後向丈夫攤牌，「他把我和孩子，還有家庭的責任，全拋到了一旁。一句話一個解釋都沒說」，於是她便失望地帶着3歲的孩子先搬回娘家。

從照片可見，樓主丈夫與該女大學生的對話內容甚是露骨，不但提及性愛過程、不安全性行為，還有女生擔心求學期間懷孕，要求男方下次房事要使用安全套，及提醒他刪除訊息，「哥哥不喜歡XX kiss你的baby？」、「讓哥哥舒服啊」、「我覺得下次我們要用保險套」、「我還在唸書不要很早有小孩」；而男方則回應「聽你的」，並配以「親吻」的表情符號。

人妻又指該女大學生本身有男友，現以「哥哥」稱呼她的丈夫，而且女生是知道她的存在的，因此才會提醒她丈夫要刪除訊息，以免被發現。樓主指女生年紀還小，於是當時就通知了女生就讀的學校，希望學校老師輔導她，「但女孩堅持說她不知道我的存在，不肯認錯」。

樓主指事件過去了6個月，「短短半年卻像過了半輩子這麼久」，她終於「灑脫地離婚了」，現在她只希望能順利爭取到孩子的監護權，與孩子好好過新生活。

不少網民都大罵樓主丈夫和工讀生，直斥他們「無恥、惡心」。（電視劇《夫妻的世界》截圖）

帖文引來網民熱議，很多人都大罵樓主丈夫和「知三當三」的工讀生，直斥他們「無恥、惡心」，同時間亦有不少人讚揚樓主獨立自強，能灑脫地離開「渣男丈夫」，並向她送上祝福，希望她與孩子可以活得比前夫開心，認為這會是對前夫最好的報復，「看到離婚真的是給你鼓掌！做得好！祝未來一切順遂」、「希望妳的後半生會更好」、「妳和孩子過的好就是最好的復仇」。亦有人大讚樓主把事件舉報到女大學生的學校，認為這是「最成功的報復」，「超棒的！就該讓她學校知道她幹的爛事」、「妳真的很勇敢也做得很好，還願意告訴學校此事」。