社交距離措施放寬　限聚令擬增至12人　網民列1原因要多謝MIRROR

【社交距離措施／限聚令／人數／放寬】本港新冠肺炎疫情持續，每日新增確診人數仍有近5000宗，不過政府今午（10月13日）公布下周四（10月20日）再放寬部份社交距離措施，容許食肆、酒吧、酒館、夜總會、博物館等場所有現場表演或跳舞活動，並提到積極考慮放寬限聚令，由現時4人調整至12人，但未有確實放寬時間。

消息一出引來網民熱議，不少人認為是好的發展方向，但關注實際何時放寬，「終於可以一枱12個人食完一齊走出門口啦」、「多謝晒」。但也有網民質疑放寬太慢，「放到120人都無意義」、「幾時先放寬全日堂食？」、「咁叫放寛？」。另有網民「突破盲腸」，笑言限聚令放寬至12人是否因為人氣男團MIRROR，「代Mirror講聲多謝」。



政府提到，積極考慮放寬限聚令，由現時4人調整至12人，但未有確實放寬時間。（資料圖片）

政府公布，下周四（10月20日）再放寬部份社交距離措施，容許食肆、酒吧、酒館、夜總會、博物館等場所有現場表演或跳舞活動，表演者須每7天做2次核酸檢測，綵排和表演當日要做快速測試，表演時亦要盡量戴口罩，與觀眾保持適當距離。

政府又容許主題公園戶外範圍飲食，並提到會積極考慮放寬限聚令至12人，但由於涉及修例，未有實際放寬時間。醫務衛生局副局長李夏茵表示，考慮放寬限聚令因市民在2年多的疫情已經歷不少考驗，希望可以有秩序下逐步復常。

至於備受關注的外地入境「0+0」何時實施，李夏茵指「0+3」政策只實施約3星期，需要時間觀察是否調整措施。

有網民笑言，放寬限聚令至12人要「多謝MIRROR」。（資料圖片）

消息一出引來網民關注，不少人認為放寬是好事，但關注實際時間表，「終於可以一枱12個人食完一齊走出門口啦」、「多謝晒」。但也有網民質疑放寬太慢，「放到120人都無意義」、「幾時先放寬全日堂食？」、「咁叫放寛？」、「應該全部取消晒防疫措施啦，都唔明仲要防到幾時」、「為時已晚」、「（唧牙膏）支牙膏仲有幾多？」。

另有網民「突破盲腸」，笑言限聚令放寬至12人是否因為人氣男團MIRROR成員同樣是12人，「限聚令放寬至12人，因為MIRROR？！」、「代MIRROR講聲多謝」，留言獲其他網民讚好，「多謝MIRROR」。