恒指跌因丁蟹效應？鄭少秋《大都會》重播　網民：準過印度神童

【恒生指數／港股大跌／大都會／秋官效應／丁蟹效應】港股暴瀉，恒生指數大跌逾千點逼近15,000點關口，收巿報15,180.69，是13年半低位。大批網民股民叫苦，紛紛尋找跌市原因，有網民留意到無綫（TVB）的節目表列出，今晚將重播由鄭少秋主演的電視劇《大都會》，熱議是否「秋官效應」或「丁蟹效應」重現導致港股重挫，笑言「準過印度神童」。



有網民留意到無綫（TVB）今晚會重播由鄭少秋主演的電視劇《大都會》，熱議是否「秋官效應」或「丁蟹效應」重現導致港股重挫。（TVB節目表）

從無綫官方網頁的可見，10月24日的電視節目表中，《大都會》安排於周二（25日）凌晨12時05分重播。《大都會》共5集，1988年首播，由鄭少秋、汪明荃、梁朝偉、周星馳主演，主要講述富商家族的恩怨及鬥爭。

《大都會》共5集，1988年首播，由鄭少秋、汪明荃、梁朝偉、周星馳主演。

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日間恒指暴跌逾千點，，適逢晚上《大都會》重播，不少網民聯想到是鄭少秋主演劇集的「秋官效應」或「丁蟹效應」影響股市，直指「難怪了，秋官效應連外國啲媒體都知，準過印度神童」、「丁蟹效應，萬試萬靈！」。

「秋官效應」或「丁蟹效應」源於1992年播出的經典劇《大時代》，而「丁蟹」就是鄭少秋在劇內的角色。當年《大時代》播映後一個月內大市處於跌勢，期內累跌1,283點，幅度接近兩成，而往後再有鄭少秋主演的劇集播放，不論是首播或是重播，很多時都巧合地遇上股市異動，令「秋官效應」或「丁蟹效應」深入民心，常成網民話題，連外國媒體都煞有介事地報道，稱為「Ting Hai Effect或Adam's Effect」，不少股民都「信邪」，認為每當有鄭少秋主演的劇集播放，就是「股災先兆」。

恒生指數大跌逾千點逼近15,000點關口。（廖雁雄攝）

不過，股市波動原因多，近日大市受加息、新冠疫情、地緣政治局勢等影響，近月來港股本已疫弱，而「秋官效應」或「丁蟹效應」，或許只是巧合，無法證實真假。