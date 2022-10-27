驚險！68歲婦放狗遭黑熊撲倒　奮勇自救狂打黑熊鼻子終成功逃生

美國華盛頓州近日發生了1宗黑熊襲擊人類後被撃斃的事件，1名女子在離家不遠的郊區與寵物狗散步，其間突然被1隻雌性黑熊撲倒在地。她奮勇自救，「一拳打在黑熊的鼻子上」，沒想到竟然奏效，給了她逃出生天的機會。而當局最終找到黑熊並以維護公眾安全為由，將其撃斃。



美國華盛頓州萊溫芙絲鎮，1名68歲女子在清晨放狗時遭到黑熊襲擊，她多次出拳撃打黑熊的鼻子近15秒，最終成功自救。（非涉案黑熊，資料圖片）

綜合外媒報道，事發於10月22日上午6點半左右，1名居住在喀斯喀特山脈萊溫芙絲鎮 （Leavenworth）商業街附近的68歲女子，在離家不遠的公園遛狗時，突然被1頭黑熊從後襲擊，無法即時反抗。她被撲倒在地，急中生智轉身面對黑熊，然後奮力出拳多次撃打黑熊的鼻子。雌熊被打得招架不住，這名女子趁勢爬起來逃跑並呼救，整個過程歷時約10至15秒。女子之後到韋納奇醫院就醫，處理頭部及腹股溝處的傷勢。

當局在網上發出公共警報，又在事發地段豎立告示指有黑熊出沒，呼籲民眾前往該區時要小心。（「KIRO-TV」影片截圖）

當地警方接獲報案後即時前往現場，但黑熊已不知所終。當局於是在網上發出公共警報，指有女子在事發地段遭遇「熊襲」，並呼籲民眾前往該區時要小心「熊蹤」，又表示已請求美國魚類及野生動物管理局（Fish & Wildlife）提供協助。

而美國魚類及野生動物管理局的公告所示，該女子傷勢嚴重，幸無性命之虞，目前已在醫院接受治療。當局最終在卡累利阿熊犬（Karelian Bear Dog）的幫助下，於下午找到那頭成年黑熊及2隻約9個月大的幼熊，在逼不得已的情況下將成年黑熊撃斃，而幼熊則移送至PAWS野生動物康復中心，「公共安全是我們的首要任務，我們迅速動員以尋找那隻黑熊並確保社區安全」。當局又指，在華盛頓州，唯一1宗黑熊襲擊人類致死的案件是在1974年發生，而自1970年以來，州當局記錄的黑熊傷害人類案件為19宗。

（綜合）