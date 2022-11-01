尼格風球｜何時掛8號風球？教你睇尼格強度　呢個關鍵重要過風力

【天文台／天氣消息／尼格／風球／熱帶氣旋】3號強風信號現正生效，天文台表示，雖然尼格會逐漸減弱，但其減弱速度仍存在變數，按照最新預測，尼格會採取更為靠近本港的路徑，在明日（11月2日）於本港西南約150公里以內掠過，預料本港明日風勢會逐步增強，3號強風信號會在明日早上6時前維持，而天文台會考慮在明日日間發出八號烈風或暴風信號，實際時間需視乎本地風力變化。

尼格預料將相當接近香港，而根據天文台天氣預報，未來多天高地會吹8級烈風，但究竟何時懸掛8號風球甚至更高信號，其實還要符合多項參考指標，包括風力、影響範圍等，更有一個重大關鍵，以下一一話你知。



即睇尼格最新風力、移動路徑及預測天氣▼▼▼

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根據天文台網頁，考慮發出3號和8號風球時，會參考由8個涵蓋全港並接近海平面的參考測風站組成的網絡錄得的風力資料，以概括反映全港風勢。測風站網絡可看下圖。

測風站網絡。（天文台）

當參考網絡中半數或以上測風站錄得或預料錄得的持續風速，達到有關風速限值，「且風勢可能持續時」，便會發出3號或8號風球。當中3號風球風速範圍為每小時41至62公里，8號風球則為每小時63至117公里。

9號風球、10號風球等其餘熱帶氣旋警告信號懸掛要求如下▼▼▼

熱帶氣旋尼格的風力，可到天文台網頁查看：請按此

單計中心風力，尼格今明2天中心附近最高持續風速每小時105至110公里，風力的確達到8號風球水平，不過，並非達到風力就必定懸掛熱帶氣旋警告信號，關鍵要看「風勢是否持續」。

天文台解釋，當熱帶氣旋距離香港較遠時，與其相關的外圍雨帶偶然會橫過本港並帶來狂風，導致短暫時間有4個或以上參考測風站錄得風速超過3號或8號風球指定風速下限，由於預料在雨帶掠過後風勢不會持續，一般不會發出有關信號。

基於以上原則，天文台會密切監察尼格風球的情況，決定是否發出8號信號。

11月1日下午12時50分的平均風向及風速 （公里／小時）▼▼▼

最後提提大家，是否懸掛更高風球，天文台會視乎實際視情況研判，大家出門緊記要留意天氣消息及天氣變化了。