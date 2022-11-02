尼格｜打工仔湧天文台fb轟8號風球時間：返2小時又逼收工，玩死！

【風球尼格／8號風球／上班安排／提早放工／勞工處指引／天文台／天氣消息】3號風球現正生效，天文台預告考慮在正午12時至下午2時之間發出8號烈風或暴風信號，由於早上上班時間仍是3號風球，打工仔仍然要出門上班，不少網民就湧到天文台Facebook批評懸掛8號風球時間，直斥「個個都住喺公司隔籬？有冇考慮過人住大西北返觀塘嘅感受？」、「橫風橫雨返兩三個鐘，之後再橫風橫雨下返屋企，天文台好嘢…」、「玩x死（打工仔）」、有冇得理性啲理下市民感受？」。但亦有網民指理解天文台決定，「個風真係未到，一路埋嚟一路減弱，推遲出八號嘅時間都理解嘅」。



打工仔必睇：尼格風球｜天文台預告發8號風球 WFH說不？提早下班？勞工處咁講…

不少網民就湧到天文台Facebook批評懸掛8號風球時間。（天文台Facebook）

3號強風信號現正生效。天文台表示，受尼格及東北季候風共同影響，現時本港普遍吹強風，高地間中吹烈風，3號強風信號會在中午前維持。天文台又說，雖然尼格會逐漸減弱，但其減弱速度仍存在變數，按照最新預測路徑，尼格會在今日稍後非常接近珠江口一帶，於本港以南約150公里以內掠過，屆時本港將由吹偏北風逐漸轉為吹東風，原本受遮蔽的地方可能會變得當風，本港風勢將進一步增強，天文台會考慮在正午12時至下午2時之間發出八號烈風或暴風信號。

不過，由於早上上班繁忙時間維持3號風球，打工仔都要出門上班，大批打工仔網民湧到天文台Facebook留言表達不滿，「個個都住喺公司隔籬？有冇考慮過人住大西北返觀塘嘅感受？」、「橫風橫雨返兩三個鐘，之後再橫風橫雨下返屋企…最慘係果班焗住要繼續戶外工作嘅人…天文台好嘢…」、「有冇得理性啲理下市民感受，十二至二時，要啲市民返一陣工，跟住又要睇住你嘅改掛時間預早走，交通又亂，外出時又危險，點解唔安排得好啲？」、「真係垃圾天文台嚟架，俾佢玩x死」、「天文台有無考慮市民返2小時工，收工時的情況，係咪玩嘢！」、「唔係唔想返工，明知會8號就早啲掛、個個返完工一陣又逼收工真係多得你唔少」、「可唔可以考慮下啲打工仔呢？噚日考慮日間掛，今朝就12點至兩點考慮掛，返10:30睇住你天文台呢個所謂考慮真係覺得好無奈」。

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但亦有網民表示理解天文台懸掛8號風球時間決定，「我都明白玩大遷徙係好攰，但係個風真係未到，一路埋嚟一路減弱，個風又行得比預期北，一路都轉唔到東風，推遲出八號嘅時間都理解嘅」。

另外，由於教育局於凌晨5時已宣布所有學校今日停課，不少網民留言大讚教育局決定快，「起碼放咗班學生唔使返學先，抵讚」、「今次最叻都係教育局」、「教育局呢舖真抵讚」。