借定偷？賊仔闖辦公室偷竊留紙條　3日後原物歸還兼附千元感謝金

不問自取是爲賊也，即使拿走後趕快歸還，都可能犯下盜竊罪！內地1名小偷闖進寫字樓，取走該公司員工的手機及貴重首飾，卻留下借據，幾天後果然原物奉還，還送上1000人民幣（約1080港元）感謝金，引起網民熱議「是偷還是借」。



周男留下的「借據」提到自己取走了貴重東西，但只是暫時借用，懇請該公司不要報警。（影片截圖）

根據《重慶廣電新聞》報道，重慶近日發生一宗異乎尋常的偷竊案，周姓男子闖入辦公室偷取該公司員工的物品，但留下一張紙條。周男留下的「借據」提到自己取走了貴重東西，但只是暫時借用，懇請該公司不要報警，3天內一定會原物奉還，並附上1000人民幣補償金，「如有食言再報案即可」，又指公司有閉路監控鏡頭等證據，「我不可能跑得脫，所以煩請抬貴手」。他還在紙條底部打了手印。

不過公司還是報了警，3天後大廈保安發現1名男子闖進辦公室內，把之前盜竊的物品如數送還，還有1000人民幣感謝金，相信正是周某。

警方調查後發現，周某曾擔任過企業法務部門高管，投資失敗後多次行竊。這次，他將贓物用於賭博，賭贏後才還上了財物。警方強調，其行為不是「借」，要通過失主同意才叫「借」，若在失主不同意下以非法佔有、故意侵佔了他人的財產，就是盜竊。

報道引起網民熱議，有人質疑「竟然還打借條，這究竟算是偷還是借？」、「有錢第一時間奉還，作為小偷來說，還是有些原則」，但亦有人堅持即使留下紙條，最後有歸還仍是偷，「未經過失主同意就拿走財物，妥妥的盜竊哦」、「不管怎麼樣盜竊就是盜竊」。