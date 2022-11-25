快測炒飯圖瘋傳│炒飯驚見已開封抗原快測溶液管　真相原來是…

新冠肺炎疫情下快速測試大行其道，但原來連炒飯都要用「快速測試」用具「加料」調味？本港網絡今日（11月24日）下午瘋傳一張圖片，有食客指叫快餐炒飯卻發現當中竟有「快速測試」用具，笑言「叫快餐炒飯啫，唔係快測炒飯喎大佬」。

事件引來網民關注，認為十分恐怖離譜，呼籲樓主「開名」及報食環署。惟《香港01》翻查資料發現，其實相片來源並非香港，而是在Twitter廣傳拍攝自內地方艙的飯盒。不過也有網民質疑這並非是小錯誤，質疑相片是否造假。



本港網絡今日（11月24日）下午瘋傳一張圖片，有食客指叫快餐炒飯卻發現當中竟有「快速測試」用具。（Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」）

本港Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」今日（11月24日）下午瘋傳一張圖片，聲稱「叫快餐炒飯啫，唔係快測炒飯喎大佬」。從相片見到，炒飯以膠兜盛載，拍攝者用木筷子夾起了一支狀似「快速測試」容器的物體，內裏還有餸菜夾雜。

相片引起網民關注，大批網民直呼恐怖離譜，不能接受，「好恐怖呀」、「離譜到咁，開名啦！」、「咁無公德㗎？」、「報食環啦」、「重大鑊過食煙頭」。也有網民笑言「佢都只係想話畀你聽，佢做咗快測」、「係快餐，唔係快測喎」。

不過《香港01》翻查資料發現，其實該圖片早於周二（11月24日）已在Twitter廣傳，圖上並寫有「大大小小的官員」。上載的網民聲稱拍攝自內地方艙，留言「方艙盒飯有一個抗原瓶子，看來特別美味」。惟有網民認為這種錯誤匪夷所思，質疑相片是否造假。

《香港01》翻查資料發現，其實該圖片早於周二（11月24日）已在Twitter廣傳。（Twitter）

至下午約5時30分，「香港茶餐廳及美食關注組」相關帖文已無法查看，疑似已下架。