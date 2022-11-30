八達通積極發展流動支付　新推換卡面服務　李玉兒：連結年輕客戶

八達通已成為市民日常必備的儲值支付工具，透過流動支付和實體卡令市民享受輕鬆便捷的支付方式。以往八達通曾推出多款設計獨特的實體卡及八達通配飾，為大家提供貼心服務和個人化體驗。八達通近年積極發展流動支付，早前更首度為手機八達通推出全新設計，讓八達通 App 客戶可隨時隨地更換手機八達通的卡面！



八達通營業及市務總監李玉兒表示，八達通一向銳意創新，持續為客戶帶來驚喜，希望手機八達通能成為時尚指標，以連繫更多年輕客戶，令客戶日常消費更添樂趣。



八達通營業及市務總監李玉兒表示：「八達通一向銳意創新，持續為客戶帶來驚喜。」（八達通提供）

八達通一向銳意創新，持續為客戶帶來驚喜；近年，我們積極發展流動支付方案，今次更推出八達通在iPhone及Apple Watch的更換卡面服務，客戶既可享受輕鬆便捷的支付方式，日常消費亦更添樂趣。我們希望手機八達通能成為時尚指標，以連繫更多年輕客戶。 八達通營業及市務總監李玉兒

八達通首度推出更換手機八達通卡面功能，首批手機八達通卡面共14款，款式包括「Sanrio 人氣角色系列」、「鋼之鍊金術師」等。（八達通提供）

八達通今次首度推出更換手機八達通卡面功能，讓iPhone及Apple Watch的八達通客戶享受更貼心有趣的個人化體驗。為慶祝踏入25周年及回饋客戶支持，八達通銀包客戶可於即日起至 2023年1月31日，在八達通卡面商店中免費領取1張卡面。

首批手機八達通卡面共14款，款式包括「Sanrio 人氣角色系列」、「鋼之鍊金術師系列」、「東京人像系列」、「香港人畫香港貓系列」、「八達通 25 週年系列」，看看哪款合你心水。

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由領取日起計算可使用3年，而購買卡面功能及更多卡面款式將於稍後時間推出，屆時客戶可在「我的卡面」内儲存所有已購買及免費領取的卡面，隨時更換自訂，相當方便。

更換八達通在 iPhone 及 Apple Watch 的卡面過程非常簡單，客戶只須在八達通App内點選焦點服務「八達通卡面商店」，選取喜愛款式後再選擇想套用新卡面的八達通，再按領取便可。

手機八達通卡面更換方法步驟▼▼▼