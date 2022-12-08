恐怖！20歲孕婦出門慘遭「剖腹取嬰」曝屍牧場　調查驚揭心寒殺機

墨西哥發生恐怖殺孕婦取嬰案！一名20歲懷胎9個月的孕婦於社交媒體被1男1女誘騙出門，更遭強行剖腹取嬰慘死。2人事後被捕，調查揭開更心寒殺機，女疑犯因自己無法生育，於是狠下毒手。



20歲孕婦羅莎遭強行剖腹取嬰慘死。（網上圖片）

綜合外媒報道，該名20歲孕婦羅莎（Rosa Isela Castro Vazquez）最後一次露面是在上周三（11月30日），當時她正前往會見一位在網上認識的女子，對方答應送她用過的嬰兒衣服，但之後便「人間蒸發」。

羅莎失蹤後，其丈夫報警求助，而羅莎通訊紀錄示，羅莎計劃到東部一家藥房與相關女子見面。之後警方翻查閉路電視，見到羅莎在藥房外與人會面後被綁上車；至上周六（12月3日），警方在一個牧場發現羅莎屍體，當時其腹已被剖開，肚內嬰兒被取走。據報同日有一名女子把新生嬰兒帶到當地一家醫院，但由於無法證明嬰兒是其所有，引起懷疑，最終成功救出嬰兒。

事後該女子及其男拍檔被捕，被控綁架及謀殺。調查指出，由於女疑犯自己無法生育，於是殺受害人剖腹以取得胎兒。

據報這是當地近年第3宗類似事件。官方數字顯示，當地2021年有3,700多名女性遭到謀殺，其中約1,000人被歸類為「殺害女性（femicide）」事件」。