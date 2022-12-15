冤！男子殺妻罪成坐監18月　出獄驚見妻仍活着仲咁做　真相極心寒

無辜坐監，出獄卻發現驚人真相！印度北方邦一名32歲男子被控謀殺妻子罪成，堅稱自己無辜的他坐牢18個月後獲准保釋，經過6年終於發現已「死亡」妻子根本仍然活着，更揭開了更多令他崩潰的案件內情。目前妻子已被警方拘留，正接受調查。



索努（Sonu Saini，右）。（網上圖片）

綜合外媒報道，32歲男子索努（Sonu Saini）2015年與25歲的阿爾蒂（Aarti Devi），瞞着對方父親私下結婚，然而不久後阿爾蒂就突然消失。阿爾蒂父親隨後向警方報案稱女兒失蹤，並根據照片和衣物指認一具女屍就是阿爾蒂。

索努與阿爾蒂私下結婚，不久後阿爾蒂就突然消失。（網上圖片）

至2016年警方依謀殺及共犯罪拘捕索努及其助手，拘捕他們的警察還獲得1.5萬盧比（約1,400港元）獎金。而索努及其助手被判罪成入獄，堅稱無辜的2人，分別服刑了18個月和9個月後獲准保釋出獄。

索努獲釋後馬上向警方表示，其妻子於婚禮後幾天就因爭奪財產問題離開他，並開始追查妻子下落。皇天不負有心人，經過6年時間，索努終找到妻子下落，證實妻子仍然在生，正與第2任丈夫一同居住，更發現妻子竟有2張出生日期不同的身份證。妻子於周日（12月11日）被警方拘留調查。