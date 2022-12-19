爸幫女兒取名「冬溪」讚好文雅　老婆一聽秒氣炸：想想你姓什麼！

【BB改名】幫孩子改名，一定要「瞻前顧後」！內地熱傳一位父親把女兒取名為「冬溪」，覺得充滿文藝氣息，顯得女兒溫婉有氣質，沒想到「冬溪」這名字卻令妻子大怒，質問他「你忘了自己的姓了嗎？」。父親想了一想頓悉尷尬，隨即放棄 ── 原來他姓「苟」，加上「冬溪」，併起來就是「苟冬溪」，普通話諧音與「狗東西」一樣。



內地熱傳一位父親把女兒取名為「冬溪」，覺得充滿文藝氣息，顯得女兒溫婉有氣質，沒想到「冬溪」這名字卻令妻子大怒。（示意圖，omar lopez／unsplash）

綜合媒體報道，該名「苟」姓父親去年12月底喜獲一名女兒，由於女兒於12月底的冬天出生，而妻子生產的醫院前面剛好有一條小溪流，於是他想到「冬溪」2字，且查字典發覺「溪」字顯得女孩溫婉有氣質，最後決定採用「冬溪」作為女兒名字。

詎料妻子聽到「冬溪」2字，竟然一秒發怒，質問丈夫，「你忘了自己的姓了嗎？」，直斥：「你才是狗東西！」他這時才想到，如果女兒叫「冬溪」，加上自己的「苟」姓，就是「苟冬溪」，與普通話諧音「狗東西」一樣，讀出來的感覺真的不好，於是無奈放棄。

幫BB改名是一大學問。（示意圖，kaushal mishra／unsplash）

事件令網民爆笑，「問他姓什麼：『你什麼冬溪？』」、「我就不明白，『冬溪』文青在哪裏？同學老師鄰居：欸，那個叫什麼冬溪的！（到底是什麼東西）」，也有人直言「不用管什麼姓，光叫冬溪就已經讓人覺得非常尷尬了…」、「這姓氏不好取了」。

翻查資料，該事件今年初已有報道，至近日媒體翻炒，再次引起熱議。