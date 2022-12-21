女生花18萬打美容針　炮轟零效果仲爛面爆痘　要求退款診所咁處理

打完美容針會爆瘡？內媒報道1名女子花了近16萬元人民幣（約18萬港元）在醫學美容中心打醫美針，一次全打在臉上後非但沒有半點效果，還令她自8月起「爛臉」，面上長滿了痘痘，向診所反映後，對方只願賠1萬多元（約1.1萬港元），令她非常不滿。內媒介入後，雙方一輪爭辯，負責人直言打的醫美針份量「就相當於半滴眼淚」，只有微整效果，不可能像做手術一樣。不過，最終雙方還是協調成功，店方願賠13萬（約14.5萬港元），但否認打針會導致「爆痘」，可協助事主向皮膚專科求醫。



女生投訴自己花了16萬人民幣到醫美診所打針，但完全沒效果。（微博影片截圖）

浙江電視台《1818黃金眼》報道，杭州女子楊小姐今年8月在當地1間叫革革臻美醫療美容診所打針，「16萬打在臉上，而且是一次性打，打完之後前後就差兩天」，沒效果之餘還開始皮膚變差，「幾乎一點效果都沒有，為零的」。照片所見，楊女士打針後皮膚變暗，面上還有些顆粒，手機訊息上展示8月份職員發送的訊息，交代會打什麼針，及幾筆交易訊息，合共157,800元人民幣。

楊女士指她自8月打完後一直爛面，由8月9日爛到10月、11月，臉蛋爛到「我每天都要抑鬱了，我幾乎把我都有錢都放在你們這裏做」、「我是來找你們求美的」。她向診所反映，店家願意退款1萬多塊，她難以接受。展示手機支付訊息，8月份她在該店花了157,800元人民幣。職員發給她的訊息，打了數支針。

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杭州革革臻美醫療美容診所的負責人周先生在內媒面前和楊女對質，展示針前針後的圖片，證明打的針有效果，部分輪廓更明顯，惟事主認為和她戴帽子及戴牙套有關，而眼皮底下凹陷、鼻基底嘴角下面，一點效果都沒有。

周男稱打的1支玻尿酸1毫升、1支愛貝葵芙0.5毫升，「就相當於半滴眼淚」，打進去只能做微調，是做「微整的」，不是手術，不可能一下子就出來一個雙眼皮。周續指，部分客戶真的不滿意手術效果而上門，有一些是會補償的，但每個材料都是費用，只能適當地補償，銷後也設有固定覆診。現場討論一番後，周男願意退款11萬元，但楊女要求全退。

至晚上雙方向內媒透露協商結果，周先生稱事主可以找專業醫學評估，認為他打的針不會導致「爆痘」，除了退款，基於事主不停哭訴，他們額外賠償了2萬元誤工費。如有需要可以為她預約看皮膚科專科，又或他們的皮膚科診所也可以向她提供幫助。楊女也確認獲退13萬，對方態度誠懇她可以接受，老闆也承諾會協助爛臉長痘的問題。

雖然事件圓滿解決，但不少人竟揶揄事主，「楊女士還是去買點補腦的藥吧」、「16墓打進腦子裏多好」，認為她早晚又會將錢花到美容院上，現在變相得到了免費服務，「這家老闆算好的」。然而，有留言認為診所始終不願退的3萬元可能正正是實際的利潤，而且又覺得長長痘痘和打美容針沒直接關係，「內分泌失調不如去看看皮膚科」。

（綜合）