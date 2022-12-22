3小孩玩火！「點燃車棚」後即逃　烈焰沖天傳爆炸聲　焚毀咁多車

好玩唔玩玩火！廣西3名小孩趁寒假一起玩，但卻是去到泊車的車棚內玩火，見到點起火苗後即一同逃跑，結果現場大量電動單車變成超級助燃劑，不停傳出爆炸聲，畫面所見火勢演變成烈炎沖天，黑煙籠罩天空。消防員奮力搶救後成功撲火，但車場內20輛電動車被焚毁。影片引來網民炮轟，大呼非常危險之餘，指監護人也需要負責。



內地3名小童放假時一起到車棚玩火，釀成大禍。（微博影片截圖）

中國消防日前在微博上傳影片，指廣西貴港有3名兒童在寒假時出門「玩火」，在放有大量電動單車的車棚內點火，未料真的點出一道火苗，他們一見起火即時逃走。火勢快速蔓延，引燃了車棚四周的大量可燃物，現場不斷傳出「劈啪」爆炸聲。畫面可見是烈燄沖天，黑煙籠罩天空，情況相當嚇人。

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消防趕到現場後用水槍撲火，幾經努力才將火勢撲滅，但車棚內有20輛電動單車被大火焚毀。消防提醒《民法典》第1188條規定，無民事行為能力人、限制民事行為能力人造成他人損害的，由監護人承擔侵權責任。故3名小孩的監護人可能要負上刑責。

網民看完片段大呼危險，「把肆意玩火的小孩和家長通通抓起來」、「孩子還小，千萬別放過他」、「這類熊孩子應該怎麼管教 求方法」。而3名孩子的監護人應該作出賠償，「20輛電動車加上車棚的損失，也不少錢呢，影響別人上班上學的損失用不用他們家長賠啊」。

（綜合）