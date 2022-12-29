故意播毒！內地女染愛滋病毒仍無套賣淫　恩客恐怖下場惹網民熱議

內地發生駭人聽聞的惡意傳播性病案，一名女子明知自己有「HIV（愛滋病病毒，人類免疫缺乏病毒）」，仍從事賣淫活動，並隱瞞自己有愛滋病病毒，與「恩客」在無戴安全套下性交，被法院裁定傳播性病罪罪成，判處有期徒刑1年4個月，並處罰金5,000人民幣（約5,600元）。而「恩客」的感受下場，亦惹來網民關注熱議。



一名女子明知自己染愛滋病毒，仍從事賣淫活動，被法院裁定傳播性病罪罪成。（影片截圖）

綜合內地媒體報道，被告尹姓女子已被湖南省疾控中心確診「HIV」陽性，且一直在醫院接受治療並領取藥物。惟今年9月21日，尹女明知自己「HIV」陽性，仍與曾姓男子於長沙市雨花區某小區的租住屋內進行賣淫嫖娼活動，更在不告知曾男、未使用避孕套下，與曾男發生了性關係。

法院認為，尹女明知自己患有嚴重性病仍從事賣淫行為，其行為已構成傳播性病罪，依例判處尹女有期徒刑1年4個月，並處罰金5000人民幣（約5600港元）。法院強調，明知自己患有愛滋病或感染愛滋病病毒，卻不採取防範措施與他人發生性行為，使他人感染愛滋病病毒，可構成故意傷害罪（重傷）。

法院強調，明知自己患有愛滋病或感染愛滋病病毒，卻不採取防範措施與他人發生性行為，使他人感染愛滋病病毒，可構成故意傷害罪。（示意圖／gettyimages）

案件引來網民熱議，斥責「這種行為確實太缺德了！」、「真是恐怖」。也有大批網民關注涉事男「恩客」下場，「只想知道這男的現在什麼感受」、「不用戴的，最痛」、「男的是嫖娼罪吧」。