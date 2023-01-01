恐怖影片！女生開起重機爆紅成KOL　上班遇冶煉廠熔爐爆炸遭燒死

印尼日前發生冶煉廠爆炸事故，廠內1個熔爐突然爆炸，火勢一發不可收拾，身處現場的起重機女網紅妮瓦納（Nirwana Selle）確認葬身火海。網上傳出事發時的恐怖片段，由於女網紅正值上夜班，爆炸後起重機受大火波及，紅妮瓦納被困在駕駛座內無法逃脫，現場人士嚇得說她會被燒死。警方證實除妮瓦納外還有另1名工友死亡，正調查事故原因。

妮瓦納的母親受訪時傷心欲絕，指女兒是勤奮的人，高中畢業已離鄉賺錢養家，許多網民到其社交平台悼念。



妮瓦納經常在社交平台分享開起重機的日常。（「nirwanaaa_55」IG圖片）

妮瓦納任職起重機操作員，經常會在IG上分享她的工作日常，令她受到網民注目而成為組紅。網上流傳現場的事發片段，拍攝到相信是妮瓦納被困在起重機駕駛室的畫面，駕駛室火勢猛烈，濃煙狂噴火光熊熊，畫面相當嚇人，片中有人說駕駛室內的人會被燒死。由於妮瓦納操作的起重機位置較高，一時難以撤離，工友們亦無法施救。

妮瓦納任職起重機操作員，經常會在IG上分享她的工作日常。（「nirwanaaa_55」IG圖片）

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警方日前證實，事故中有2名工友死亡，當中包括妮瓦納。警方表示，火警起因是冶煉廠內的其中一個熔爐爆炸，火勢瞬速蔓延，妮瓦納開的起重機就在事故地點附近，她和另一人被困火場內。大火到早上才撲滅，困在起重機駕駛座的妮瓦納被發現時已無氣息。當局正調查意外原因。

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妮瓦納的母親透露，女兒高中畢業就想離鄉工作，她搬走後在外地1年才等到機會，獲聘在冶煉廠開起重機，當初連薪水有多少都不知道，至今已經工作了15個月。她指妮瓦納平日很勤力工作，鮮有回家，一直努力賺錢給家人

（綜合）