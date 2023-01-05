圍爐出事？山東女子炭爐煮茶3小時　一氧化碳中毒險亡：像喝醉了

內地近日掀起「圍爐煮茶」的熱潮，不少年輕人跟風「復興國粹」，他們會用炭爐煮茶，同時在烤架上放些簡單吃食烤着吃，如栗子、蕃薯等。然而，山東1名女子因為未有開窗就在屋內燒炭煮茶，導致中度一氧化碳中毒，險些喪命。



山東1名女子在屋內圍爐煮茶，因沒有開窗而一氧化碳中毒。（《山東視頻》微博影片截圖）

根據《山東視頻》報道，山東濰坊1名姓胡的女子在屋內圍爐煮茶，自覺「很有氛圍、很舒服」。因天冷沒有開窗，她就這樣在密閉空間內品茶了將近3小時，漸漸感到頭暈想睡，據她形容，當時感覺「像喝醉了一樣」。幸好，她在意識快將失去時，猛然驚覺自己可能是一氧化碳中毒，強撐着離開住所。

在屋外休息了約30分鐘，胡女士就開始大吐特吐，最後需要到醫院求醫。醫生證實她屬於中度一氧化碳中毒，需要留院1星期接受治療。她補充，「醫生說不太建議在家裏圍爐煮茶，盡量要在戶外空氣比較流通的地方」。

醫生證實女子是中度一氧化碳中毒，需要留院1星期接受治療。（《山東視頻》微博影片截圖）

由於「圍爐煮茶」已成打卡新潮流，故事件在網上引起極大關注，有人指「最近還挺流行的，冬天都想在屋裏暖和的喝一下，沒想到還有隱患」、「我也喜歡煮茶，原來有這麼大風險」、「圍爐煮茶雖然雅致，但還是要注意安全啊」。有網民就指出圍爐煮茶使用炭爐的風險，「別人都在室外圍爐，你在室內也是勇士」、「這是常識，希望大家都注意一點」、「這不就是燒炭嗎」、「大家還是不要盲目跟風吧」。