口水維尼！女友抱小熊維尼20年黑到變「包公」　網民：有打過二戰

不少人不捨得扔掉從小抱到大的玩偶或小被被，更甚捨不得洗！近日台灣有男生發文，分享女友抱了20年的小熊維尼，雖然2年前有拿去送洗，但現在仍然是黑成一團的模樣，不仔細看很難覺得是小熊維尼，他笑言是冒生命危險發帖。網民看過新舊小熊維尼後笑翻，好奇維尼到底是從事什麼工作才黑成這樣，「有在兼職修車？」、「那是礦工維尼吧」。



有男生發文分享女友抱了20年的小熊維尼，雖然2年前有拿去送洗，但現在仍然是黑成一團的模樣，不仔細看很難覺得是小熊維尼。（FB「爆廢公社二館」圖片）

該名男生在FB爆廢公社二館發帖並附上2張圖片，笑指自己是冒生命危險來發帖，只要夠1萬個讚便會立刻拿去洗！原來圖片左邊那隻是他女友抱了20多年並且充滿口水的小熊維尼，其白色衣服也是從其他公仔取來給他穿，而右邊那隻是他逛夜市時，無意間找到隻一模一樣的。樓主指現在終於能把它拿去洗，為免誤會更補充維尼其實2年前有洗過，最後亦送上1張舊維尼與新維尼的照片。

從圖片可見，左邊是被女生抱了20年的維尼，很明顯頭部已變黑，身體也非常骯髒，而右邊的「朋友」乾淨整潔，從而形成強列對比。雖然樓主稱女友2年前有拿去洗過，但黑成這個地步也算是奇蹟，女友抱着它自拍時明顯沒有半點嫌棄，看起來愛護有加。

網民紛紛詢問維尼到底是做什麼才能這麼黑，「左邊一定是包青天聯名款」、「看起來有參加過二戰」、「有在兼職修車？」。（FB「爆廢公社二館」圖片）

帖文惹來不少網民爆笑回應，紛紛詢問維尼到底是做什麼才能這麼黑，「歷盡滄桑啊，維尼該功成身退」、「女友是不是拿娃娃當卸妝棉用」、「左邊一定是包青天聯名款」、「看起來有參加過二戰」、「有在兼職修車？」、「是不是有在拿香拜」、「兼差挖礦？」、「2年前才洗，前18年都沒洗的意思？」。

另有人則表示可怕，不明白為什麼這麼骯髒還能抱住睡覺，「塵年污垢」、「髒成這樣衛生習慣有夠差」、「不敢想像這個味道」、「好可怕」、「這麼黑也抱得下去」、「想到一堆蟎蟲」；有人母更表示幸好沒讓孩子養成如此習慣，「幸好我沒有把我的小孩養成小被被、小枕頭、小娃娃的習慣」。