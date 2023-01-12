公屋水舞間！大埔廣福邨廁所喉管滲漏　房署僅三度影相無即時處理

漏水情況真的很誇張！有大埔廣福邨居民於網上發文訴苦，指家中廁所室內喉管出現嚴重滲漏問題。她兩度向房屋署反映問題，署方卻只3次派員入屋拍下情況，未有即時處理。帖文引起熱議，並引起當區區議員注意及提供協助，最終於發文5小時後房署便派員上門完成維修。



有大埔廣福邨居民於網上發文訴苦，指出家中廁所室內喉管出現嚴重滲漏問題。（fb群組「大埔 TAI PO」圖片）

該名居民於昨日（11日）下午2時在fb群組「大埔 TAI PO」發文貼出照片，只見接駁在廁所天花板的U型隔氣彎管位置嚴重漏水，如同水舞間般，幸好滲漏的水較清澈，而非糞水，但已十分影響日常生活。

居民自嘲道，「我家打卡位，緣份一到聖水來臨」，指出情況已持續了一段時間，「撞正樓上用水要快閃」。她無奈地說，「我心好亂」、「其實都唔知道點解可以咁，刺激」、「定係去樓上夾時間用廁所」。

她表示，其實喉管已是第二次出現問題，上次只是滴水，去年亦已更換過喉管1次，沒料到最近突然變淋水。她指出，曾兩度向房屋署反映問題，署方卻只3度派員入屋拍下情況，未有即時處理，而家中長者又不肯讓她找坊間的維修師傅上門。

樓主自嘲漏水位置為打卡位，「我家打卡位，緣份一到聖水來臨」，指出情況已持續了一段時間，「撞正樓上用水要快閃」。（資料圖片）

帖文隨即引起熱議，近千網民按讚或留表情，並有200多個留言，有網民嘩然，「嘩，呢啲仲要等？冇得即整㗎？」，有人猜測「應該樓上有搵嘢通過，通甩咗呢個位，但都係通唔到先漏得咁勁」、「塞咗最多都係U渠滴水，上面浸水，佢咁樣噴法應該係上面通渠，隊甩咗個U隔」，有人笑言「有冇用個口接住啲聖水，或者留番畀房署用」、「欣賞樓主幽默感」、「可以慳返水費，樓上自來水拎返嚟用」。

有網民建議，「漏到咁，直接封咗佢，樓上會好快搵你合作處理」。有人則提醒，「唔建議自己拆，仲要幫樓上清埋頭髮廚餘各種惡心嘢」、「租的話一定等房署搞，你自己郁過，日後有乜事房署都唔再包，玩自己」、「你打去房署嗰啲維修冇用，直接打去房署主任同佢講，佢哋先會真係安排維修上嚟幫你搞， 同埋你漏水嗰條應該係污水喉，樓上沖涼水、洗手盆啲污水乜都流晒落你嗰個單位，好易有菌好唔衛生！」。

帖文成功引起當區區議員注意及留言提供協助，直到昨日傍晚6時，樓主更新帖文指出，「感謝大家幫手推post，房署剛約我7點處理！感謝大家！」，並於7時許再更新道「已完成維修」。