香港移民男多倫多遭8未成年少女刺殺　為助友遇害　遺年邁母親

加拿大早前發生少女童黨在街頭殺人案，當地警方證實，死者為59歲的無家者Ken Lee（譯音姓李），他是香港移民，去年12月18日被8名少女襲擊圍毆用刀刺傷，最終慘死。事發時，該群少女正偷Ken Lee的朋友的酒，他為了幫朋友才遇害。其家屬日前於籌款平台Gofundme籌集5萬加元（約29萬港元）以應付殮葬費及法律費用，並透露Ken Lee是遭遇變故才離家出走，一家人都在等他回家，而他仍有一位年邁母親要照顧，現在白頭人送黑頭人，境況可憐。截至2月12日傍晚最新資料顯示，他們已籌得約1.8萬加元（約10.5萬港元）。



59歲香港移民Ken Lee在多倫多街頭被8名少女圍毆刺死。（加拿大警方圖片）

當地傳媒報道，2022年12月18日，多倫多火車總站附近的廣場，鄰近一個露宿者中心的位置不遠處，有1名男性無家者被8名少女圍毆刺死。當地警方日前證實，死者是59歲香港移民Ken Lee。

加警表示，Ken Lee最近幾個月才搬到收容所，他被該群少女圍毆，並被她們刺傷，有途人報警求助，但他送院後證實不治。事發時該群少女想偷Ken Lee朋友的酒，他上前幫手結果反被圍毆，警方指8名少女全數涉案，包括3名13歲、3名14歲及2名16歲少女，將面臨二級謀殺罪指控，警方發言人直言8名少女的行為令人不安，從警35年前所未見。

多倫多警方表示，死者證實是59歲香港移民Ken Lee，8名少女將面臨謀殺罪指控。（Global News新聞截圖）

有匿名目擊者向當地報章《Toronto Sun》透露，那群少女似野獸一樣襲擊Ken Lee，他試圖趕走少女不果。而有服務無家者的街頭牧師也透露，Ken Lee為人富正義感，對他挺身而出不感意外。

Ken Lee的家屬Helen Shum日前在籌款平台Gofundme設立籌項目，籌集5萬加元的殮葬費及潛在的法律費用，在香港時間1月12日傍晚6時款項已逾1.8萬加元。家屬指目前只知道Ken Lee被8名少女刺死，具體情況未明，但形容他是死於保護朋友。

Ken Lee正籌集喪葬費用。（Gofundme圖片）

Ken Lee的親友Helen Shum在眾籌網站的帖文代表家族感謝各界的支持，形容事件「毀了我們的家庭」，Ken Lee遺下年邁母親，他是好兒子、好兄弟、好叔叔，平時樂於助人。她透露去年Ken Lee遭遇變故，離家出走想改變生活，家人們一直在等他回家，無奈他決定自行解決問題，家人尊重且理解，原本今個月就是Ken Lee的60歲生日，無奈天人永隔。家屬希望有心人申出援手，現正籌備葬禮，若有消息會再作公布。

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（綜合）